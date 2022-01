Supersport-WM 300: Nur wenige freie Plätze für 2022

Die Saison 2022 der Supersport-WM 300 beginnt am zweiten April-Wochenende im MotorLand Aragón. Die meisten der maximal 32 Piloten sind bereits bestätigt, darunter Dirk Geiger und Lennox Lehmann.

Nach dem tragischen Unfall von Dean Berta Vinales im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Jerez 2021 wurden Konsequenzen gezogen. Standen im vergangenen Jahr bis zu 43 Stammfahrer in der Startaufstellung, werden es 2022 nur noch 32 sein. Mit Wildcards darf das Teilnehmerfeld nicht mehr als 36 Piloten umfassen.



In der Konsequenz muss die Dorna bei Anträgen der Teams für die bevorstehende Saison selektiver vorgehen und auch Absagen erteilen. Manche Teams, die wir vor einem Jahr noch in der Weltmeisterschaft sahen, werden verschwinden. Die Kawasaki-Teams MTM und RT Motorsports by SKM treten jeweils offenbar mit einem Piloten weniger als 2021 an.

So oder so scheint Kawasaki wieder dominant vertreten zu sein. Von den bisher 27 bestätigten Fahrern werden 18 auf einer Ninja 400 sitzen. Der Rest wird von Yamaha ausgestattet, abzüglich einer KTM.



Nachdem mit Jeffrey Buis und Adrien Huertas die Weltmeister der vergangenen beiden Jahre in die mittlere Superbike-Kategorie aufsteigen, wird es im kommenden Jahr kein Motorrad mit der Startnummer ‹1› geben – sehr wohl aber ehemalige Weltmeister. Neben Ana Carrasco, Weltmeisterin von 2018, ist das der Spanier Marc Garcia, der 2017 die erste Saison der Nachwuchsserie gewann und zu seinem alten Team zurückkehrt.

Erfreulicherweise wird es 2022 zwei Fix-Starter aus Deutschland geben. Im starken Team RT Motorsports by SKM hat Dirk Geiger mit einer konkurrenzfähigen Kawasaki gute Chancen auf eine starke Saison. Lennox Lehmann wird im sächsischen Team Freudenberg die einzige KTM pilotieren. Beide hatten 2021 ermutigende Wildcards in der 300er-Serie.



Mit Troy Alberto wird erstmals ein Filipino in der Supersport-WM 300 antreten; er ist Teamkollege von Geiger. Und mit Humberto Maier gibt ein Brasilianer sein WM-Debüt, dessen Vorfahren offenbar deutsche Wurzeln haben. Ein weiterer Rookie ist der Grieche Ioannis Peristeras.