Aragón-Test, Montag: Di Sora souverän, Geiger Vierter

Bei kühlen Temperaturen kamen die Teilnehmer der diesjährigen Supersport-WM 300 nicht am ersten Testtag in Aragón an die schnellsten Zeiten heran. Dirk Geiger (Kawasaki) und Lennox Lehmann (KTM) schlugen sich wacker.

Beim zweitägigen Test in Aragón, wenige Tage vor dem Saisonauftakt auf derselben Rennstrecke, trifft erstmals in diesem Winter das gesamte Feld der Supersport-WM 300 aufeinander. Die Top-Piloten der vergangenen Saison sind in die mittlere Kategorie oder in ein anderes Fahrerlager gewechselt, es werden neue Piloten als Referenz benötigt.

Doch bei eisigen Temperaturen gingen in der ersten Session um 10 Uhr nur neun von 30 Teilnehmern auf die Strecke, auch in Session 2 und 3 verzichteten mehrere Piloten. Am Nachmittag wurden bei 11 Grad Celsius Luft- und 20 Grad Celsius Asphalttemperatur die schnellsten Zeiten des Tages gefahren.

Vorne dominieren Kawasaki-Piloten. Angeführt von Samuel Di Sora, der in 2:06,834 min die mit Abstand schnellste Rundenzeit vorlegte, folgen mit Inigo Iglesias, Sylvain Markarian, Dirk Geiger und Bruno Ieraci weitere Ninja 400.



Die beste Yamaha stellte Gabriele Mastroluca mit 2 sec Rückstand auf Platz 7. Lennox Lehmann verlor mit der einzigen KTM im Feld in 2:09,311 min um 2,5 sec, doch auch das hat angesichts der Bedingungen kaum Aussagekraft.

Denn abgesehen von Di Sora sind alle Rundenzeiten weit weg von den Rekorden. Die schnellste Rennrunde fuhr der Brasilianer Meikon Kawasaki (Yamaha) im zweiten Rennen 2021 in 2:06,316 min.