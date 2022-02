Kondom-Hersteller als Sponsor: Auf Nummer sicher

30 Stammfahrer umfasst die Startliste für die Supersport-300-WM in diesem Jahr, unter ihnen zwei Deutsche. Dem Engländer Indy Offer ist vor dem Saisonstart ein besonderer Fang gelungen.

Erfreulicherweise wird es 2022 in der kleinsten WM-Klasse zwei Fixstarter aus Deutschland geben. Im starken Team RT Motorsports by SKM hat Dirk Geiger mit einer konkurrenzfähigen Kawasaki gute Chancen auf eine starke Saison. Lennox Lehmann wird im sächsischen Team Freudenberg die einzige KTM pilotieren. Beide hatten 2021 ermutigende Wildcard-Einsätze in der 300er-Serie.



Nachdem mit Jeffrey Buis und Adrian Huertas die Weltmeister der vergangenen beiden Jahre in die mittlere SBK-Kategorie aufsteigen, wird es dieses Jahr kein Motorrad mit der Startnummer 1 geben.

Einen guten Fang machte der Engländer Indy Offer vor dieser Saison. Der 18-Jährige aus dem Team BR Corse Yamaha schloss einen Sponsoringvertrag mit der Firma SKINS ab und wird auf seinem Helm für deren Präservative werben. Gemeinsam wollen sie den Slogan «Ride hard, play safe» verbreiten.



«Dafür können wir die ideale Plattform bieten», sagte Indy, der nach dem berühmten Kino-Archäologen Indiana Jones benannt wurde. «Über sicheren Sex kann nicht genug geredet werden, so können wir das Thema auf der Weltbühne präsentieren.»

Die Firma SKINS wurde 2006 in Großbritannien gegründet und ist mittlerweile in UK die Nummer 2 unter den Kondomherstellern. Schon früher warben Hersteller aus dieser Branche im Motorsport, wir erinnern uns an Durex und Billy Boy.



SKINS wird nicht nur Indy Offer unterstützen, sondern auch das Team Pure Attitude Racing in MotoAmerica. Dort werden die Logos prominent auf den Lederkombi von Trevor Standish und Liam MacDonald, auf dem Renntransporter und in der Hospitality zu sehen sein.