Aragón-Test, Dienstag: Kawasaki vorne, KTM Top-10

Mit der sechsten Session der Supersport-WM 300 endete der zweitägige Test im MotorLand Aragón. Drei Kawasaki-Piloten liegen dicht beieinander vorne, Yamaha mit leichtem Rückstand. Lennox Lehmann (KTM) bester Deutscher.

Kawasaki-Pilot Samuel Di Sora gab am Montag den Ton an und war auch am Dienstag bisher der schnellste Teilnehmer. Nur der 20-Jährige hatte eine Zeit unter 2:07 min zustande gebracht. Doch in der finalen Session hielt sich der Franzose zurück und überließ zunächst seinen Kollegen das Feld.

So führte Yamaha-Pilot Vanucci bis sieben Minuten in 2:07,211 min die Zeitenliste an, als Viktor Steeman und Yuta Okaya (beide Kawasaki) gemeinsam einen Angriff wagten und sich in 2:06,509 min respektive 2:06,545 min an die Spitze setzten.

Nun attackierte auch Di Sora, reihte sich aber mit 0,166 sec Rückstand als Dritter ein. Während Steeman die Box ansteuerte, stürzte Okaya auf einer weiteren schnellen Runde. Dabei blieb es.

Bester Yamaha-Pilot wurde Marc Garcia auf Platz. Der Spanier wurde 2017 der erste Weltmeister der Supersport-WM 300.

Mit Platz 9 in 2:07,539 min platzierte Lennox Lehmann die einzige KTM im Teilnehmer in die Top-10. Dirk Geiger im deutsch-niederländischen Team RT Motorsport by SKM reihte sich mit seiner Kawasaki auf Platz 15 ein.