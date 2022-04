Assen: Yamaha-Pilot WM-Leader – Kawasaki in der Krise

In den vergangenen Jahren reichte es für Yamaha in der Supersport-WM 300 nur noch zu Achtungserfolgen, seit 2018 wurde die Meisterschaft von Kawasaki gewonnen. 2022 hat sich das Blatt offenbar gewendet.

Seit 2018 wird die Supersport-WM 300 von Kawasaki dominiert, vier WM-Titel in Folge und die meisten Siege wurden mit der Ninja 400 eingefahren. Doch nach dem Meeting in Assen führt in diesem Jahr mit Álvaro Diaz ein Yamaha-Pilot die Gesamtwertung an und auch der WM-Zweite, Marc Garcia, fährt eine R3. Erst auf WM-Rang 3 folgt mit Victor Steeman ein Kawasaki-Pilot.

Diaz fährt für das spanische Team ARCO MotoR University Team und gab sein Debüt im vergangenen Jahr als Gaststarter in Barcelona und Jerez. Neben einem zweiten Platz fuhr er drei fünfte Plätze ein, wurde aber in einem wegen riskanter Fahrweise nachträglich disqualifiziert.

Die Saison 2022 begann für den Spanier in Aragón mit einem Sieg und einem zweiten Platz. In Assen sprang im ersten Rennen Platz 11 heraus, doch im zweiten Lauf leistete der 18-Jährige erstaunliches: Von Startplatz 28 brauste Diaz im Stil von Lennox Lehmann (KTM) auf Platz 2 aufs Podium, nur 0,002 sec hinter dem Sieger.

«Samstag war schwierig», stöhnte der Yamaha-Pilot. «Ich bin in der Superpole gestürzt und musste von der 29. Position ins Rennen gehen. Am Sonntag wurde ich dann Zweiter. Im Rennen gab es viele Kontakte mit anderen Fahrern, aber so laufen diese Rennen ab und natürlich bin ich glücklich über den Sieg. Eine weitere Top-3-Platzierung, aber die Meisterschaft ist noch lang. Ich glaube aber, dass ich in diesem Jahr um den WM-Titel kämpfen kann. Meine Performance ist gut und ich bin immer in der vorderen Gruppe dabei. Als Nächstes kommt mit Estoril meine zweitliebste Rennstrecke und ich erwarte dort sehr stark zu sein.»

Der WM-Dritte Victor Steeman fährt in diesem Jahr für das belgische Kawasaki-Team MTM, das in den vergangenen zwei Saisons mit Jeffrey Buis und Adrian Huertas den Titel gewann. Der Niederländer liegt mit 46 Punkten aber bereits 24 Zähler hinter Diaz, punktgleich mit KTM-Pilot Lennox Lehmann.

Ergebnis Supersport-300: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Hugo De Cancellis Kawasaki 2. Alvaro Diaz Yamaha + 0,002 sec 3. Yuta Okaya Kawasaki + 0,109 4. Bruno Ieraci Kawasaki + 0,165 5. Gabriele Mastroluca Yamaha + 0,200 6. Mirko Gennai Yamaha + 0,262 7. Samuel Di Sora Kawasaki + 0,555 8. Victor Steeman Kawasaki + 0,648 9. Marc Garcia Yamaha + 0,697 10. Lennox Lehmann KTM + 0,860 11. Sylvain Markarian Kawasaki + 0,970 12. Matteo Vannucci Yamaha + 1,027 13. Iker Garcia Abella Yamaha + 1,391 14. Kevin Sabatucci Kawasaki + 1,822 15. Humberto Maier Yamaha + 2,212 16. Inigo Iglesias Kawasaki + 1,226 17. Petr Svoboda Kawasaki + 0,589 18. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 4,835 19. Marco Gaggi Yamaha + 5,478 20. Daniel Mogeda Kawasaki + 15,734 21. Ioannis Peristeras Yamaha + 15,753 22. Sven Doornenbal Kawasaki + 15,860 23. Thom Molenaar Kawasaki + 15,869 24. Davide Conte Kawasaki + 16,053 25. Troy Alberto Kawasaki + 28,079 26. Indy Offer Yamaha + 50,396 out Harry Khouri Kawasaki out Alessandro Zanca Kawasaki out Dirk Geiger Kawasaki out Fenton Seabright Yamaha out Ruben Bijman Kawasaki