Assen, Lauf 1: Heimsieg für Victor Steeman (Kawasaki)

Im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Assen jubelten die niederländischen Fans über den Sieg von Victor Steeman (Kawasaki). Dirk Geiger (Kawasaki) hatte Pech, Lennox Lehmann (KTM) machte 17 Plätze gut.

Von der Pole startete zur Freude der niederländischen Fans Lokalmatador Victor Steeman, Startplatz 2 hatte sich Samuel Di Sora gesichert, Inigo Iglesias komplettierte als Dritte die aus Kawasaki bestehende erste Reihe.



Kawasaki-Pilot Dirk Geiger hatte sich den guten sechsten Startplatz gesichert. Enttäuschung dagegen bei Lennox Lehmann mit der einzigen KTM: Nur Startplatz 25. Doch zur Erinnerung: In Aragón stürmte der 16-Jährige von genau dieser Postion in beiden Rennen als Dritter auf das Podest!



Neu in der 300er-Kategorie in diesem Jahr ist das auf 30 Motorräder reduzierte Teilnehmerfeld (mit Wildcard max. 32) sowie das Mindestalter von 16 Jahren.

An der Spitze setzten sich Steeman und Di Sora schnell ab und machten den Sieg unter sich aus. Mehrfach tauschten die beiden Kawasaki-Piloten die Positionen, am Ende hatte Steeman um 0,038 sec vor Di Sora die Nase vorne.



Den Kampf um den letzten Platz auf dem Podium entschied Mirko Gennai (Yamaha) für sich.

Erneut ein starkes Rennen fuhr Lennox Lehmann, auch wenn es nicht für eine Platzierung weit vorne reichte. In seiner Gruppe setzte sich der KTM-Pilot durch und fuhr als Achter über die Ziellinie.



Weniger gut verlief das erste Rennen für Dirk Geiger. Der Kawasaki-Pilot startete hervorragend und kämpfte bis Runde 4 um Platz 3 auf dem Podium, stürzte dann aber ohne Fremdeinwirkung.

So lief das Rennen:

Runde 1: Pole-Mann Steeman gewinnt den Start und führt das Rennen an. Geiger auf Platz 4, Lehmann bereits auf Platz 17. Sturz Mastroluca.

Runde 2: Vorne setzten sich Steeman und Di Sora ab. Geiger (3.) führt die Verfolger an. Lehmann (13.) mit schnellster Rennrunde in 1:50,175 min. Sturz Iglesias.

Runde 3: Geiger (3.) unter Druck von Garcia. Lehmann vor auf Platz 11.

Runde 4: Sturz Geiger! Auch die Teamkollegen Kawakami und Maier rutschen aus. Lehmann auf Platz 12.

Runde 5: Steeman und Di Sora 3 sec vor der Kampfgruppe um Platz 3. Lehmann jetzt Zehnter.

Runde 6: Okaya (3.) und Garcia (4.) setzen sich leicht ab. Lehmann in einer Gruppe, die um Platz 5 kämpft.

Runde 7: Nun reißt auch die Gruppe von Lehmann (11.) auf. Der KTM-Pilot liegt 2,2 sec hinter Platz 3.

Runde 8: Steeman und Di Sora 4,8 sec vor Okaya. Lehmann kämpft sich auf Platz 8 nach vorne.

Runde 9: Nur die Top-2 fahren unter 1:50 min. Lehmann (11.) hat noch Anschluss bis Platz 8.

Runde 10: Steeman und Di Sora um 7 sec vorne!

Runde 11: De Cancellis, Garcia, Okaya, Genai und Vanucci kämpfen um Platz 3.

Runde 12: Lehmann Zehnter. Sturz Svoboda.

Runde 13: An der Spitze ist nichts entschieden, offen auch der Kampf um Platz 3, 6 und 8.

Letzte Runde: Steeman gewinnt vor Di Sora, 3. Gennai, Lehmann auf Platz 8.

Ergebnis Supersport-300: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Victor Steeman Kawasaki 2. Samuel Di Sora Kawasaki + 0,038 sec 3. Mirko Gennai Yamaha + 8,828 4. Yuta Okaya Kawasaki + 8,952 5. Hugo De Cancellis Kawasaki + 9,012 6. Marc Garcia Yamaha + 9,023 7. Matteo Vannucci Yamaha + 9,070 8. Lennox Lehmann KTM + 17,515 9. Ruben Bijman Kawasaki + 17,534 10. Bruno Ieraci Kawasaki + 17,548 11. Alvaro Diaz Yamaha + 27,750 12. Kevin Sabatucci Kawasaki + 28,090 13. Harry Khouri Kawasaki + 28,129 14. Marco Gaggi Yamaha + 28,169 15. Iker Garcia Abella Yamaha + 28,248 16. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 28,560 17. Sylvain Markarian Kawasaki + 29,000 18. Alessandro Zanca Kawasaki + 35,700 19. Daniel Mogeda Kawasaki + 35,724 20. Sven Doornenbal Kawasaki + 35,734 21. Troy Alberto Kawasaki + 35,836 22. Thom Molenaar Kawasaki + 35,949 23. Davide Conte Kawasaki + 36,082 24. Ioannis Peristeras Yamaha + 36,230 25. Fenton Seabright Yamaha > 1 min 26. Indy Offer Yamaha > 1 min RT Petr Svoboda Kawasaki RT Dirk Geiger Kawasaki RT Humberto Maier Yamaha RT Ton Kawakami Yamaha RT Inigo Iglesias Kawasaki RT Gabriele Mastroluca Yamaha