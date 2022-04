Dirk Geiger: Zwei Stürze auf P3 – Schlüsselbeinbruch!

Nach dem verkorksten WM-Auftakt der Supersport-300-Klasse in Aragon hätte Assen für Dirk Geiger die Wende bringen können. Doch der Mannheimer Füsport-Kawasaki-Pilot bleibt vom Pech verfolgt.

Mit Startplatz 6 zeigte Dirk Geiger auf dem TT-Circuit in Assen ein starkes Qualifying, in beiden Rennen fuhr er an der Spitze mit – und stürzte jeweils auf Platz 3 liegend.



Der zweite Crash endete böse: Geiger brach sich das rechte Schlüsselbein. Von Assen fuhr er nach Hause, dort wird er schnellstmöglich versuchen, einen Termin beim Oberarzt in der GRN-Klinik Schwetzingen zu bekommen, der ihn schon einmal operiert hat. «Ich habe einen glatten Bruch, vermutlich bekomme ich wieder eine Platte rein», erzählte Dirk beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Dann kann ich die Woche darauf wieder Pitbike fahren.»

Der 19-Jährige weiter: «Bei den Stürzen war etwas Pech dabei, vielleicht habe ich es auch etwas übertrieben. Im ersten Rennen wollte ich unbedingt an die Führungsgruppe rankommen, weil ich wusste, dass der Steeman wegfahren kann. Dann machte ich einen Minifehler, habe vielleicht noch eine kleine Windböe mitgekriegt und mir ist das Vorderrad weggerutscht. Im zweiten Rennen fühlte ich mich wieder saustark und wollte schauen, dass ich hinter den ersten zwei bin. Um kontrollieren zu können, dass sie nicht wegfahren. Dann ist mir am Kurvenausgang, auf der Geraden, aus dem Nichts das Hinterrad weggerutscht. Ich hatte Glück, dass das kein heftiger Highsider wurde. Der Sturz war läppisch, aber ich habe neben mir das Bike gesehen und befürchtet, dass es in meine Richtung kommt. Ich wollte weg davon, beim Purzelbaum habe ich den Bruch des Schlüsselbeins gehört.»



Bis zum nächsten Rennen in Estoril sind vier Wochen Pause. In der Gesamtwertung hält Geiger bei mageren drei Punkten und ist nur 20.