Chance für den Nachwuchs: Wildcards im R3-Cup frei

Günstiger kann der Nachwuchs nicht im Rahmen der Superbike-WM auftreten. Unter anderem beim Meeting in Most stellt Yamaha zwei Wildcard-Piloten kostenlos Motorrad und persönliche Sicherheitsausrüstung zur Verfügung.

Der Yamaha R3 bLU cRU European Cup findet im Rahmen der Superbike-WM statt. Nach dem Saisonauftakt in Aragón und dem Meeting in Assen stehen noch Rennwochenenden in Misano, Donington-Park, Most und Magny-Cours im diesjährigen Kalender. Der Cup steht jungen Piloten im Alter von 14 bis 20 Jahren offen.

Für alle noch ausstehenden Meetings werden jeweils zwei Nachwuchsrennfahrer gesucht, die an einem Gaststart interessiert sind.



Yamaha macht es einem leicht: Am Donnerstag werden den Wildcard-Piloten eine Lederkombi, Helm, Handschuhe, Stiefel und natürlich auch eine rennfertige R3 zur Verfügung! Am Freitag finden dann ein freies Training und das Qualifying statt, am Samstag werden zwei Rennen ausgefahren.

Als Schmankerl treffen die Piloten im R3-Cup die Yamaha-Piloten aus der Superbike-WM, also Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli vom Pata Yamaha Werksteam sowie Garrett Gerloff und Kohta Nozane vom Junior-Team GRT.



Zur Bewerbung für eine Wildcard reicht eine E-Mail an R3cup.Europe@yamaha-racing.com.