Keine Superbike-Serie ist umkämpfter als die SSP-300

Dieses Foto aus Assen 2022 geht in die Superbike-Geschichte ein

Die Supersport-WM 300 ist die kleinste Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Obwohl erst 2017 gegründet, sorgt die umkämpfte Nachwuchsserie für die engsten Entscheidungen.

Beim Meeting der Supersport-WM 300 in Assen erlebten wir im zweiten Lauf ein geschichtsträchtiges Rennen. Ganz typisch kämpfte an der Spitze eine große Gruppe um den Sieg, in jeder Kurve Positionswechsel und auf den Geraden Windschattenduelle.

Der Zieleinlauf war der engste aller Zeiten, nicht nur für die Nachwuchsserie, sondern für alle drei Superbike-Kategorien. Rennsieger Hugo De Cancellis (Kawasaki) gewann nur 0,002 sec vor Álvaro Diaz (Yamaha). Die Top-15 kreuzten innerhalb nur 1,4 sec die Ziellinie.

Wie ausgeglichen und umkämpft die Supersport-WM 300 ist, zeigt die Liste der knappsten Entscheidungen. Obwohl die kleinste Klasse erst 2017 ihre erste Saison fuhr, 2022 also erst die sechste Saison ist, sorgte sie für drei der fünf engsten Zieleinläufe aller Zeiten!

1.) Assen 2022, SSP-300, Lauf 2: De Cancellis 0,002 sec vor Álvaro Diaz

2.) Barcelona 2021, SSP-300, Lauf 2: Bahattin Sofuoglu (Yamaha) 0,003 sec vor Álvaro Diaz.

3.) Philipp Island 2010, SBK-WM, Lauf 1: Leon Haslam (Suzuki) 0,004 sec vor Michel Fabrizio (Ducati).

4.) Aragón 2021, SSP-300, Lauf 1: Adrian Huertas 0,004 sec vor Tom Booth-Amos (beide Kawasaki).

5.) Monza 1997, SBK-WM, Lauf 1: John Kocinski 0,005 sec vor Aaron Slight (beide Honda).