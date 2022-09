Um einen Punkt: 300er-WM wird in Portimão entschieden

Beim Meeting der Supersport-WM 300 in Barcelona hatte Álvaro Diaz die erste Chance, die Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Beim Saisonfinale in Portimão hat der Yamaha-Pilot einen Elfmeter.

Mit einem überragenden Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya verhinderte Victor Steeman (Kawasaki) den vorzeitigen Titelgewinn durch Álvaro Diaz, der Vierter wurde – nur ein Punkt fehlte dem Yamaha-Piloten.

«Es war ein schwieriges Rennen, weil die Spitzengruppe so enorm groß war. In einer Runde lag ich in der letzten Kurve auf Platz 12 und bog als Zweiter in die erste Kurve ein. Das ist schwer zu managen. In der letzten Runde wurde ich ständig angerempelt, das war grenzwertig», sagte der Spanier bei WorldSBK. «Aber ich bin zufrieden, weil ich nur noch einen Punkt brauche, um die Meisterschaft zu gewinnen.»

Diaz ist der konstanteste Fahrer der 300er-WM. In zehn von den bisher 14 Rennen auf dem Podium, davon zwei Siege, dazu holte er zwei Top-6-Ergebnisse. Den Titelgewinn möchte Diaz standesgemäß einfahren.

«Wir hatten bereits einen Test in Portimão, ich mag die Strecke. Ich würde den Titel gerne mit einem Sieg im ersten Rennen feiern, meinetwegen auch als Zweiter. Ein Rennen möchte ich in Portimão aber in jedem Fall gewinnen», grinste der Teenager.