Studenten-Truppe vor Gewinn der Supersport-WM 300

Seit Misano führt Álvaro Diaz die Supersport-WM 300 an und liegt nach Magny-Cours um 40 Punkte vorn. Der Yamaha-Piloten fährt für ein Team der spanischen Universität Valencia.

Das siebte Saisonmeeting in Magny-Cours war ein guter Beleg dafür, warum Álvaro Diaz die Gesamtwertung der Supersport-WM 300 so souverän anführt. Nur vier Piloten der Top-10 haben in beiden Rennen der Nachwuchsserie gepunktet, von den Top-3 nur einer: Diaz.

Der 19-Jährige fährt konstant auf vorderen Positionen mit und stand in neun von den bisher zwölf Rennen auf dem Podium, davon zweimal als Sieger. In Frankreich baute der Yamaha-Pilot mit einem dritten und einem zweiten Rang seine Gesamtführung auf solide 40 Punkte aus. In Barcelona und Portimão sind insgesamt noch 100 Punkte zu gewinnen.

«Es ist unglaublich. Jetzt habe ich neun Podestplätze und so müssen wir die letzten Rennen weitermachen», sagte Diaz. «Ich bin sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Wir konnten in Frankreich unseren Vorsprung vergrößern und kommen nun zu unserem Heimrennen nach Barcelona.»

Interessant ist das Team, für das Diaz fährt. Unterstützt vom Unternehmen Arco ist es das offizielle Rennteam der polytechnischen Universität Valencia und fungiert als Ingenieurschule der Studenten. Gegründet wurde dieses Projekt 2014 und hat bereits viele Erfolge gefeiert, unter anderem den Gewinn der nationalen 300er-Serie.