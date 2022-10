Portimão, Lauf 2: Yamaha holt den letzten Saisonsieg

Die Piloten der Supersport-WM 300 waren im zweiten Lauf in Gedanken bei dem schwer gestürzten Victor Steeman. Den letzten Saisonsieg holte sich Yamaha-Pilot Mirko Gennai. Dirk Geiger im Pech, Lennox Lehmann Siebter.

Angesichts der tragischen Ereignisse war das sportliche Geschehen beim Meeting der seriennahen Weltmeisterschaft in Portimão nebensächlich. Das galt umso mehr für die Supersport-WM 300, denn die Meisterschaft ist zugunsten von Álvaro Diaz (Yamaha) entschieden und der zweite Lauf war das letzte Rennen der Saison 2022.

Ruben Bijman (Kawasaki) verzichtete auf den Start aus Respekt vor seinem Teamkollegen Victor Steeman, der im Krankenhaus nach wie vor um sein Leben kämpft. Die übrigen Teilnehmer setzten sich in der Annahme auf ihr Motorrad, dass es der Niederländer so gewollt hätte.

Von der Pole startete Lauf-1-Sieger Dirk Geiger, Lennox Lehmann (KTM) hatte einen falschen Reifendruck und musste von ganz hinten starten.

Typisch für die Nachwuchsserie war auch das letzte Saisonrennen von Windschattenduellen und ständigen Positionswechseln bis in die letzte Runde geprägt. Nach turbulenten 13 Runden kreuzte Yamaha-Pilot Mirko Gennai als Sieger die Ziellinie.

Weltmeister Álvaro Diaz und Matteo Vannucci sorgen für ein reines Yamaha-Podium, was für den Gewinn der Markenwertung sorgte.

Dirk Geiger hatte im zweiten Lauf Pech. Der Mannheimer wurden in Runde 6 in einen Sturz in der ersten Kurve verwickelt und hetzte dem Feld mit 17 sec Rückstand hinterher. Erstaunlicherweise wurde der Kawasaki-Pilot nicht Letzter, sondern schnappte sich noch vier Piloten und wurde 17.

So lief das Rennen:

Start: Diaz vor Gennai und Geiger und in die erste Kurve. Lehmann auf 18. Sturz Inigo Iglesias (Kawasaki).

Runde 1: Ieraci führt, Geiger (7.) in der Spitzengruppe. Lehmann (15.) schon in den Punkten.

Runde 2: Die Top-15 innerhalb 2 sec. Schnellste Rennrunde Enzo Valentim (13.) in 1:56,373 min.

Runde 3: Weltmeister Diaz auf Platz 2, Geiger unverändert auf Platz 7. Lehmann 2,2 sec zurück auf Platz 17.

Runde 4: Der Filipino Troy Alberto (19./Kawasaki) fährt in 1:55,996 min die schnellste Rennrunde.

Runde 5: Die Top-8 innerhalb 0,2 sec auf der Linie – Geiger ist Siebter.

Runde 6: Sturz in der ersten Kurve: Humberto Maier stürzt und reißt Geiger mit ins Verderben. Der Brasilianer fällt aus, der Deutsche hetzt dem Feld mit 17 sec Rückstand hinterher.

Runde 7: Vorn geht es weiter drunter und drüber, ständig ändern sich die Positionen.

Runde 8: Lehmann (11.) nähert sich den Top-10. Rundenrekord durch Mirko Gennai in 1:55,376 min.

Runde 9: Die Top-20 innerhalb 2 sec!

Runde 10: Vannucci, Bergamini, Gennai und Diaz setzen sich leicht ab. Lehmann 1,8 sec hinter der Spitze auf Platz 14.

Runde 11: Es ist unmöglich, das Podium vorherzusagen.

Runde 12: Gennai zieht das Tempo an und kann sich um 0,7 sec absetzen!

Letzte Runde: Gennai gewinnt vor Diaz und Vannucci. Lehmann auf Platz 6. In der letzten Runde stürzen Bergamini, Alberto und Alonso – Geiger wird 17.

Ergebnis Supersport-300: Portimão, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Mirko Gennai Yamaha 2. Alvaro Diaz Yamaha + 0,831 sec 3. Matteo Vannucci Yamaha + 1,918 4. Alex Millan Kawasaki + 1,981 5. Hugo De Cancellis Kawasaki + 2,006 6. Lennox Lehmann KTM + 2,186 7. Enzo Valentim Yamaha + 2,262 8. Marco Gaggi Yamaha + 2,372 9. Samuel Di Sora Kawasaki + 2,544 10. Bruno Ieraci Kawasaki + 2,637 11. Daniel Mogeda Kawasaki + 2,703 12. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 4,036 13. Kevin Sabatucci Kawasaki + 4,663 14. Sylvain Markarian Kawasaki + 5,316 15. Marc Garcia Yamaha + 5,469 16. Ioannis Peristeras Yamaha + 5,541 17. Dinis Borges Kawasaki + 5,565 18. Dirk Geiger Kawasaki + 10,312 19. Fenton Seabright Yamaha + 13,633 20. Alessandro Zanca Kawasaki + 16,791 21. Iker Garcia Abella Yamaha + 17,362 out Devis Bergamini Yamaha out Troy Alberto Kawasaki out Tomas Alonso Kawasaki out Inigo Iglesias Kawasaki out Humberto Maier Yamaha