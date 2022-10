Portimão, Lauf 1: Erster WM-Sieg von Dirk Geiger

Pole-Setter Dirk Geiger feierte im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Portimão seinen ersten Sieg. Lennox Lehmann mit der einzigen KTM schaffte es in die Punkteränge.

Weil Victor Steeman nach seinem schweren Sturz im ersten Startversuch am frühen Nachmittag im Krankenhaus um sein Leben kämpft, stand Álvaro Diaz bereits vor dem Restart als Weltmeister der diesjährigen Supersport-300 fest. Wegen der langen Verzögerung erfolgte der Neustart nach den ersten Rennen der Superbike- und Supersport-WM neu.

Die 300er-Pole in Portimão hatte sich überraschend Dirk Geiger vom Kawasaki-Team Füsport RT Motorsport by SKM gesichert. Neben dem Deutschen starteten die Yamaha-Piloten Álvaro Diaz und Mirko Gennai aus der ersten Reihe. Bescheidene Voraussetzungen für die Rennen in Portugal hatte Lennox Lehmann, der sich mit seiner KTM nur für Startplatz 26 qualifizierte.

Es war abzusehen, dass die Pole für Dirk Geiger keinen wesentlichen Vorteil bringen würde. Denn allein auf der langen Gerade machten Piloten, die einen Windschatten haben, mehrere Positionen gut. Entsprechend ging es über auf acht Runden verkürzten Rennen drunter und drüber.

Nach einem Zwischenfall in Runde 5 schaffte es aber Geiger, einen kleinen Vorsprung herauszufahren, um auf der Geraden vorn bleiben zu können. Der Kawasaki-Pilot fuhr fehlerfrei, baute seinen Vorsprung auf 2,6 sec aus und gewann sein erstes Rennen in der Supersport-WM 300!

Zweiter wurde Hugo De Cancellis (Kawasaki), den letzten Podiumsplatz sicherte sich Humberto Maier (Yamaha). Der neue Weltmeister Álvaro Diaz Siebter.

Weniger erfolgreich verlief das erste Rennen für Lennox Lehmann. Der einzige KTM-Pilot verpasste den Anschluss an die vordere Gruppe und kam als 15. ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Geiger vor Diaz und Sabatucci in die erste Kurve. Lehmann auf 13.

Runde 1: Geiger auf der Linie vorn, dann Diaz, Sabatucci und Gennai. Lehmann auf Platz 18.

Runde 2: Bis zur ersten Kurve verliert Geiger drei Plätze. Bei den Windschattenduellen ändern sich die Positionen auf der Gerade massiv.

Runde 3: Die Top-16 innerhalb einer Sekunde!

Runde 4: Vannucci vorn, Geiger behauptet sich in der Spitzengruppe und führt das Rennen mehrfach an.

Runde 5: Durch einen Sturz reißt hinter den Top-5 eine kleine Lücke auf. Geiger führt um 0,8 sec!

Runde 6: Geiger 1 sec vor Diaz und De Cancellis. Lehmann auf 15.

Runde 7: Geiger immer noch vorn, während dahinter bis zu neun Piloten um Platz 2 kämpfen.

Letzte Runde: Geiger gewinnt vor 2,6 sec vor De Cancellis und Iglesias. Diaz auf Platz 6, Lehmann 15.

Ergebnis Supersport-300: Portimão, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dirk Geiger Kawasaki 2. Hugo De Cancellis Kawasaki + 2,649 sec 3. Humberto Maier Yamaha + 2,669 4. Inigo Iglesias Kawasaki + 2,670 5. Mirko Gennai Yamaha + 2,673 6. Matteo Vannucci Yamaha + 2,717 7. Alvaro Diaz Yamaha + 2,800 8. Enzo Valentim Yamaha + 3,227 9. Samuel Di Sora Kawasaki + 3,310 10. Marc Garcia Yamaha + 3,371 11. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 3,430 12. Alex Millan Kawasaki + 4,371 13. Daniel Mogeda Kawasaki + 4,419 14. Wahyu Nugroho Yamaha + 4,502 15. Lennox Lehmann KTM + 4,933 16. Fenton Seabright Yamaha + 5,019 17. Marco Gaggi Yamaha + 5,036 18. Devis Bergamini Yamaha + 9,449 19. Dinis Borges Kawasaki + 10,007 20. Sylvain Markarian Kawasaki + 10,053 21. Iker Garcia Abella Yamaha + 10,191 22. Tomas Alonso Kawasaki + 10,218 23. Ioannis Peristeras Yamaha + 10,530 24. Alessandro Zanca Kawasaki + 10,618 out Ruben Bijman Kawasaki out Kevin Sabatucci Kawasaki out Troy Alberto Kawasaki out Bruno Ieraci Kawasaki