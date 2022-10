Unfassbar: Victor Steeman mit 22 Jahren gestorben

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Zwei Tage nach seinem schweren Unfall im Supersport-WM-Lauf in Portimão ist Victor Steeman seinen Verletzungen erlegen.

Nach dem schweren Sturz im Supersport 300-WM-Lauf auf der portugiesischen Rennstrecke Autodromo Internacional do Algarve ist der Nachwuchsfahrer Victor Steeman aus dem Team MTM Kawasaki seinen Verletzungen erlegen. Der Niederländer Steeman war in Turn 14 in einen Zwischenfall mit anderen Fahrern involviert, dieser ersten Lauf in Portugal wurde deshalb mit der roten Flagge abgebrochen.

Das Medizinische Personal und die Ambulanzfahrzeuge waren rasch an der Unfallstelle eingetroffen, Steeman wurde noch an der Strecke im Medical Centre medizinisch versorgt. Danach wurde er mit dem Heilikopter ins Krankenhaus nach Faro geflogen. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass der Niederländer lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hatte.

Doch trotz aller Bemühungen konnte die Ärzte das Leben des vielversprechenden Nachwuchsfahrers nicht mehr retten.

«Etwas, vor dem man als Eltern immer Angst hat, ist jetzt passiert», schrieben die Eltern in einem ersten Statement. «Unser Victor konnte seinen letzten Wettkampf nicht gewinnen. Trotz dieses unerträglichen Verlusts und unserer Trauer möchten wir den Fans mit Stolz die Nachricht mitteilen, dass unser Held durch seine Organspenden fünf anderen Menschen fas Leben retten konnte. Wir möchten uns bei allen Freunden bedanken, die uns in den letzten paar Tagen so viel Mitgefühl entgegengebracht haben. Wir werden unseren Victor sehr stark vermissen.»

Steeman freute sich über eine erfolgreiche Supersport 300 Championship-Kampagne 2022, er hätte in Portugal bei den zwei Rennen die Chance gehabt, den Weltmeistertitel sicherzustellen. Mit vier Siegen, fünf Podestplätzen und drei Pole-Positions hatte er bei 14 Wettkämpfen nicht weniger als 12 mal gepunktet. Der Niederländer schrieb auch Geschichte, weil er seit dem SSP-300-Event auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Fahrer mit den meisten Trainingsbestzeiten in World Supersport 300-Klasse war.

Der Motorradsport hat eines seiner hoffnungsvollsten Talente verloren.

Die Dorna-Gruppe als Promoter der Superbike-Serie, der Weltverband FIM und die Betreiber Autodromo Internacional do Algarve drückten gegenüber Victor Steemans Familie, seinen Freunden, dem Team und den Angehörigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.

Ruhe in Frieden, Victor.