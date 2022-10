Portimão, Lauf 1: Schwerer Unfall – Rennabbruch

Das erste Rennen der Supersport-WM 300 wird von einem schweren Unfall überschattet, in den der WM-Zweite Victor Steeman (Kawasaki) verwickelt ist. Neustart erfolgt am Ende des Renntages.

Nur Victor Steeman (Kawasaki) auf Startplatz 4 konnte den WM-Titel von Alvaro Diaz (Yamaha) verhindern, angesichts 50 Punkte Vorsprung des Yamaha-Piloten müsste der Niederländer aber beide Rennen gewinnen und Diaz gleichzeitig zwei Ausfälle erleiden – oder jenseits der Top-15 ins Ziel kommen.

Doch bereits in der dritten Runde des ersten Laufs wurde das alles nebensächlich. Steeman stürzte in Kurve 14 gemeinsam mit dem Spanier Jose-Luis Perez. Beide Bikes überschlugen sich mehrfach und in der Nähe ihrer Piloten. Das Rennen wurde daraufhin sofort abgebrochen.

Steeman wurde ungewöhnlich lange im Kiesbett behandelt. Sein Gesundheitszustand ist in diesen Minuten nicht bekannt, aber es wird schlimmes befürchtet.

Wegen der langen Verzögerung wird das 300er-Rennen erst nach den ersten Rennen der Superbike- und Supersport-WM neu gestartet.