Familientragödie: Auch Victor Steemans Mutter ist tot

Supersport-300-Pilot Victor Steeman verlor mit nur 22 Jahren in Portimao sein Leben. Am Donnerstagabend verschied seine Mutter Flora van Limbeek nach einem Herzstillstand.

Mir fehlen die Worte angesichts der nächsten Tragödie, die Familie Steeman ertragen muss. Vergangenen Dienstag entschieden sich die Eltern von Victor Steeman, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Für den am 8. Oktober im ersten Supersport-300-Rennen in Portimao gestürzten 22-Jährigen gab es keine Hoffnung, seine erlittenen Kopfverletzungen waren zu schwer.

Donnerstagabend bekam mein niederländischer Kollege Evert Slager vom Motorsport-Portal racesport.nl die nächste Hiobsbotschaft. Victors Mutter Flora van Limbeek hatte einen Herzstillstand, ihr Mann konnte sie trotz größter Bemühungen nicht ins Leben zurückholen. Die 59-Jährige war Victors größter Fan, sein Verlust war zu viel für ihr Herz.



Nur zwei Tage nach dem Tod seines einzigen Kindes hat Willem Steeman auch seine Frau Flora verloren.

Familie Steeman bittet darum, die Tragödie in Ruhe verarbeiten zu können. Fans und Freunde sollen bitte davon absehen, Karten oder sonstige Aufmerksamkeiten an die Heimatadresse in Lathum zu senden.



Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Willem Steeman und den Angehörigen von Victor und Flora. Mögen sie Kraft und Trost finden.