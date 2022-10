Victor Steeman hat Spuren in der SSP-300 hinterlassen

Seit Dienstagabend ist traurige Gewissheit, dass Victor Steeman an den Folgen seines schweren Unfalls in Portimão verstorben ist. Erinnerungen einen jungen Supersport-300-Piloten, der ein ganz Großer hätte werden können.

Am späten Dienstagabend erreichte uns die Nachricht, dass Victor Steeman im Krankenhaus in Faro verstarb. Der junge Niederländer war im ersten Rennen der Supersport-WM 300 in Portimão per Highsider gestürzt und von einem nachfolgenden Piloten schwer getroffen.

Auf der Rennstrecke war der 22-Jährige ein unerschrockener und furchtloser Kämpfer, er gab immer alles. Als Gaststarter gab Victor 2018 mit KTM sein Debüt in der Nachwuchsserie im Rahmen der Superbike-WM, im Jahr darauf war Stammfahrer. Mit einer Pole (in Jerez), vier Top-6-Platzierungen und als Gesamtfünfter bewies er sein Talent. In Most 2021 schrieb er sich im ersten Rennen mit seinem ersten Sieg in die Statistik ein – es ist der letzte Sieg für KTM.

Mit dem Wechsel ins belgische Kawasaki-Team MTM startete Steeman durch. Der erste Sieg war bei seinem Heimrennen in Assen fällig, es folgten weitere Siege in Most, Magny-Cours und Barcelona. Kein anderer Pilot gewann 2022 mehr Rennen!

Ein wahres Feuerwerk zündete Steeman bei seinem Triumph im zweiten Rennen in Frankreich, als er trotz zwei Long-Lap-Penalty gewann!

Der Niederländer ist außerdem Rekordhalter mit den meisten Pole-Positions. Mit KTM holte er in Jerez 2019 sowie in Assen und Most 2021 den vordersten Startplatz, mit Kawasaki in diesem Jahr bei den Meetings in Assen, Magny-Cours und Barcelona.

In diesem Jahr war der aus Zevenaar stammende Steeman der einzige Kawasaki-Pilot, der ernsthaft im Titelkampf mitmischen konnte. Beim vorletzten Saisonmeeting in Barcelona vertagte er die WM-Entscheidung auf das Finale in Portimão, auch wenn der spätere Weltmeister Álvaro Diaz (Yamaha) nur einen Punkt benötigte und den Titel praktisch sicher hatte.

Dann passierte der verhängnisvolle Sturz. Nicht nur ein junger und vielversprechender Pilot ist von uns gegangen, sondern auch ein sehr angenehmer und höflicher Charakter. Victor Steeman hinterlässt eine schmerzliche Lücke.