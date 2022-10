Erlöser Dirk Geiger: Deutschland 53 Monate ohne Sieg

So jubelte Dirk Geiger über seinen ersten Sieg

Beim Meeting der Supersport-WM 300 in Portimão erlöste Dirk Geiger Deutschland und holte den ersten WM-Sieg seit vier Jahren. Der Kawasaki-Pilot denkt aber auch an den schwer gestürzten Victor Steeman.

Beim Saisonfinale der Supersport-WM 300 2022 läuft Dirk Geiger zur Höchstform auf. Der 20-Jährige brauste mit seiner Kawasaki in der Superpole auf Startplatz 1 und legte im ersten Rennen am Samstag seinen ersten Sieg nach.

Deutschland musste lange bis zum nächsten Sieg warten: Den bisher einzigen Sieg in der Nachwuchsserie fuhr Luca Grünwald auf KTM in Assen 2018 ein. Für den letzten WM-Sieg überhaupt sorgte Sandro Cortese mit Yamaha im Rennen der Supersport-WM desselben Jahres in Donington Park.

Der Sieg von Geiger war kein einfacher. Die Rennen der 300er-Kategorie sind grundsätzlich umkämpft. In Portimão fuhren die Top-16 nach drei Runden immer noch innerhalb einer Sekunde. In Runde 5 schaffte es der Mannheimer, einen kleinen Vorsprung herauszufahren, um auf der langen Gerade vorn bleiben zu können. Am Ende gewann er mit einem Vorsprung von 2,6 sec.

«Ein super Rennen, ich war in jeder Runde am Limit», jubelte Geiger, als ihn SPEEDWEEK.com bei seinem Team Füsport RT Motorsport by SKM besuchte. «Mein Team hat mir ein großartiges Bike hingestellt. Sie haben mich immer unterstützt und mich nie aufgegeben, auch als ich zu Saisonbeginn nicht die Erwartungen erfüllt habe. Es waren ein paar heftige Rückschläge dabei, aber wir haben uns Stück für Stück nach vorn gearbeitet. Jetzt mit 2,6 sec Vorsprung den Sieg einzufahren, ist schon etwas ganz Besonderes.»

Geiger glänzte in dieser Saison mehrfach mit starken Rundenzeiten in den Trainings, doch erst im achten Saisonrennen (Misano, Lauf 2) schaffte er sein erstes Top-5-Ergebnis. In Magny-Cours (Lauf 2) brauste er dann von Startplatz 2 als Dritter auf das Podium. In Portugal dann der Sieg.

«Wenn ich allein gefahren bin, war der Speed immer da. Mir fiel es aber schwer, in einer großen Gruppe zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein», erklärte Geiger. «Auch das Selbstvertrauen, dass man ‹der Chef› ist, war nicht so da. Das hat sich im Verlauf der Saison geändert, außerdem wurde das Gefühl mit dem Motorrad immer besser.»

Überschattet wurde der Sieg vom schweren Unfall von Victor Steeman, der im ersten Startversuch am frühen Nachmittag in Runde 3 stürzte und von einem nachfolgenden Piloten getroffen wurde. Der Niederländer wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus nach Faro gebracht, weshalb sich alle weitere Rennen inklusive des Neustarts des 300er-Rennen verzögerten. Der Zustand von Steeman ist kritisch, er kämpft um sein Leben.

«Ich widme diesen Sieg Victor, dass er ihm Kraft gibt», sagte der 20-Jährige. «Ich kenne ihn relativ gut, er war letztes Jahr mein Teamkollege. Deshalb trifft mich das schon sehr.»

Ergebnis Supersport-300: Portimão, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dirk Geiger Kawasaki 2. Hugo De Cancellis Kawasaki + 2,649 sec 3. Humberto Maier Yamaha + 2,669 4. Inigo Iglesias Kawasaki + 2,670 5. Mirko Gennai Yamaha + 2,673 6. Matteo Vannucci Yamaha + 2,717 7. Alvaro Diaz Yamaha + 2,800 8. Enzo Valentim Yamaha + 3,227 9. Samuel Di Sora Kawasaki + 3,310 10. Marc Garcia Yamaha + 3,371 11. Yeray Saiz Marquez Kawasaki + 3,430 12. Alex Millan Kawasaki + 4,371 13. Daniel Mogeda Kawasaki + 4,419 14. Wahyu Nugroho Yamaha + 4,502 15. Lennox Lehmann KTM + 4,933 16. Fenton Seabright Yamaha + 5,019 17. Marco Gaggi Yamaha + 5,036 18. Devis Bergamini Yamaha + 9,449 19. Dinis Borges Kawasaki + 10,007 20. Sylvain Markarian Kawasaki + 10,053 21. Iker Garcia Abella Yamaha + 10,191 22. Tomas Alonso Kawasaki + 10,218 23. Ioannis Peristeras Yamaha + 10,530 24. Alessandro Zanca Kawasaki + 10,618 out Ruben Bijman Kawasaki out Kevin Sabatucci Kawasaki out Troy Alberto Kawasaki out Bruno Ieraci Kawasaki