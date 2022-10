Lehmann grandios: Husarenritt vom letzten Startplatz 11.10.2022 - 10:30 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Lennox Lehmann (vorne) musste mehrfach zaubern

Kein anderer Fahrer in der Supersport-300-WM überholt so viel wie KTM-Ass Lennox Lehmann aus dem Freudenberg-Team. Der 16-Jährige aus Dresden zeigte auch beim Finale in Portimao starke Leistungen.