Erstes Yamaha-Team komplett: BRCorse peilt Titel an

Früher als üblich formieren sich die Teams der Supersport-WM 300. Das Yamaha-Team BRCorse macht mit zwei Piloten weiter – ein Siegfahrer und ein Neuzugang.

Weil der Saisonauftakt der Nachwuchsserie erst im April sein wird, nehmen die meisten Teams der Supersport-WM 300 ihre Fahrerverpflichtungen üblicherweise erst im Januar oder Februar vor. Nach ProDina Kawasaki ist BRCorse aber bereits das zweite Team, das sein Aufgebot für 2023 unter Dach und Fach hat. Das Yamaha-Team nahm Mirko Gennai und Marco Gaggi unter Vertrag.

BRCorse hatte wenig Grund, nicht mit Mirko Gennai weiterzumachen. Der 19-Jährige hatte beim Finale in Portimão auf grandiose Art und Weise den letzten Saisonsieg eingefahren. Der Italiener musste einem gestürzten Fahrer ausweichen, verlor fünf Sekunden und fiel auf Platz 20 zurück. Mit der schnellsten Rennrunde in Rekordzeit kämpfte sich Gennai an die Spitze zurück und fuhr seinen ersten Sieg ein. Die Saison beendete er als WM-Sechster. 2023 wird Gennai auf den Titel angesetzt.

Gaggi wiederum zeigte in den vergangenen drei Jahren eine stetige Verbesserung, allerdings noch auf niedrigem Niveau. War 2020 noch die Qualifikation für die Rennen nicht selbstverständlich, kämpfte der 18-Jährige ein Jahr später regelmäßig in den Top-20. Im Vinales Racing Team fuhr Gaggi in Aragón und Portimão seine ersten Top-10-Ergebnisse ein.