Victor Steeman: Gedenkfeier in Assen am 2. Dezember

In Assen wird an Victor Steeman gedacht

Am 27. Oktober wurde der im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Portimão tragisch verunglückte Victor Steeman im kleinen Kreis beigesetzt. Auf der Rennstrecke in Assen wird eine öffentliche Trauerfeier veranstaltet.

Der Tod von Victor Steeman am 11. Oktober nach einem Rennunfall in Portimão und der seiner Mutter Flora van Limbeek nur zwei Tage später – sie verstarb an einem Herzstillstand – bewegte die Menschen weltweit. Nur zu verständlich bat Vater und Ehemann Willem Steeman darum, dass die Beisetzung im Kreis der Familie und der engsten Freunde stattfinden würde.

Dies ist mittlerweile geschehen. Am 27. Oktober versammelten sich 80 Trauergäste auf dem Friedhof Moscowa in Arnheim, um den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

Um der Öffentlichkeit ebenfalls die Anteilnahme zu ermöglichen, organisieren Victors engste Freunde eine weitere Trauerveranstaltung. Diese findet am 2. Dezember ab 15 Uhr auf der Lieblingsrennstrecke des Niederländers statt – seiner Heimstrecke in Assen.

Es wird um Anmeldung (Email mit Angabe der Anzahl von Personen) und Spende für diese Veranstaltung gebeten. Im Sinne von Victor soll u.a. die Sicherheit auf der Rennstrecke in Assen verbessert werden.

Persönliche Schreiben können gerichtet werden an «PostNL Büro Staphorst, Zum Gedenken an Victor Steeman, Markt 2, 7951 HR Staphorst». Alle Karten werden von unseren Kollegen von racesport.nl gesammelt und am Gedenktag in Assen der Familie übergeben. Es gibt auch ein virtuelles Kondolenzbuch.