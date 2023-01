Traum geplatzt: Indy Offer (19) beendet Karriere 25.01.2023 - 10:00 Von Kay Hettich

© Facebook/IndyOffer Indy Offer beendet seine Karriere

In der Supersport-300 gab Indy Offer 2019 sein Debüt in der Weltmeisterschaft, aber beim Engländer lief nicht viel zusammen. Nun hängt der erst 19-Jährige Helm und Lederkombi an den Nagel.