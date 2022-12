Team Freudenberg: Mehr Unterstützung von KTM und WP

Mit Dirk Geiger und Lennox Lehmann hat das Team Freudenberg KTM für die Supersport-WM 300 im nächsten Jahr ein starkes Fahrerduo. Dank der neuen RC 390 R soll technisch ein deutlicher Fortschritt gelingen.

Ein Jahr lang hat das sächsische Freudenberg-Team die neue KTM RC 390 R entwickelt und für die Supersport-300-Weltmeisterschaft 2023 vorbereitet. Promoter Dorna hat Dirk Geiger und Lennox Lehmann als Fahrer akzeptiert, «wir arbeiten Vollgas an dem neuen Motorrad», verriet Teamchef Carsten Freudenberg SPEEDWEEK.com. «Es gibt noch sehr viele Arbeiten zu erledigen.»

Ein gutes Zeichen: KTM wird sich 2023 wieder stärker in der kleinen WM-Klasse einbringen.



«Es gibt mittlerweile einen Projektleiter mit einer Crew von sechs Personen, die in verschiedenen Aufgabenbereichen eingeteilt wurden und an der Homologation des neuen Bikes arbeiten», schilderte Freudenberg. «Wir merken die große Unterstützung von KTM, es freut uns, dass uns unsere Hersteller so den Rücken stärkt und auch in diesem Projekt Gas gibt. Wir sind stolz und gespannt auf die nächste Saison.»

Zusätzlich bekommt das Freudenberg-Team nächstes Jahr Hilfe der zur KTM-Gruppe gehörenden Federelemente-Spezialisten von WP. «Wir werden in der WM und IDM einen Techniker vor Ort an der Rennstrecke haben und auch in der Entwicklung und bei den Tests vollwertig von ihnen unterstützt», so der Teamchef.



KTM will nächstes Jahr zum ersten Mal in der 2017 eingeführten Weltmeisterschaft um den Titel kämpfen. Für die besten WM-Ergebnisse sorgten 2018 Luca Grünwald als Gesamt-Vierter und der im Oktober tödlich verunglückte Victor Steeman 2019 als -Fünfter.