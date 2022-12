Letzter Abschied von Victor Steeman – er liebte Assen

In Assen wurde noch einmal an Victor Steeman erinnert

Am Sonntag fand auf dem TT Circuit Assen eine Gedenkfeier für den viel zu früh verstorbenen Victor Steeman statt. Der Niederländer lebt nicht nur in der Erinnerung weiter.

Victor Steeman verstarb am 11. Oktober nach einem Rennunfall in Portimão, zwei Tage später seine Mutter Flora van Limbeek an einem Herzstillstand. Die Familientragödie bewegte Menschen weltweit und machte fassungslos. Die Beisetzung im Kreis der Familie und engster Freunde fand am 27. Oktober auf dem Friedhof Moscowa in Arnheim statt.

Um der Öffentlichkeit ebenfalls die Anteilnahme zu ermöglichen, organisierten Victors Freunde am Sonntag eine weitere Trauerveranstaltung auf seiner Heim- und Lieblingsstrecke in Assen. Über 300 Gäste fanden sich ein, um sich von Steeman zu verabschieden. Verschiedene Redner erinnerten an Momente und Stationen der Karriere des talentierten Rennfahrers. Allein in der diesjährigen Supersport-WM 300 fuhr Victor vier Siege und fünf Podestplätze ein und ging als Vizeweltmeister in die Gesamtwertung ein.

Steemans Motorräder und Pokale wurden im würdigen Rahmen ausgestellt, während ein Flugzeug über der Strecke kreiste, mit einem Banner mit seinem Namen im Schlepptau. Zum Abschluss der Gedenkfeier wurde ein Feuerwerk gezündet.

Der selbst viel zu früh verstorbene Steeman schenkte durch die Spende seiner Organe fünf Menschen das Leben. Erinnern an den Kawasaki-Piloten soll auch die VS72Foundation zur Verbesserung der Sicherheit am TT Circuit.