Überraschung: China-Hersteller steigt in SSP300 ein

2023 werden wir die Kove NK321RR in der Supersport-WM 300 erleben

Obwohl die Supersport-WM 300 vor der Ablösung durch eine neue Kategorie steht, drängt in der Saison 2023 ein neuer Hersteller in die Nachwuchsserie. Kove aus China ist hierzulande nahezu unbekannt.

Kove Moto wurde 2017 gegründet und beschreibt sich selbst als ein «hochmodernes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Motorrädern mit großem Hubraum konzentriert».



Die Modellpalette umfasst On- und Offroad-Motorräder mit 125 bis 800 ccm. Produziert wird in zwei Fabriken in Chongqing und Chengdu im Hinterland Südchinas. Motor, Rahmen, Auspuff, Bremsen und Tanks werden selbst hergestellt. Die Entwicklungsabteilung hat eigene Prüfstände für Motoren und ganze Motorräder, um den kompletten Prozess von der Entwicklung bis zur Serienproduktion selbst zu bewerkstelligen.

Motorräder der Chinesen sind mit anderer Bezeichnung auch in Europa mit Euro5-Zulassung auf den Straßen unterwegs, etwa die Macbor Motana XR5, die der BMW GS-Baureihe zum Verwechseln ähnlich sieht, oder die Jawa RVM 500.

Nun strebt man mit dem eigenen Label auf den europäischen Markt. Auf der diesjährigen Motorradmesse EICMA präsentierte sich Kove ehrgeizig und kündigte die Teilnahme bei der Rallye Dakar sowie der Supersport-WM 300 an, ohne Details zu nennen. Nachdem Kove in der Teilnehmerliste zur Rallye Dakar 2023 mit gleich vier Piloten auftaucht (alle aus China), schien man das vollmundige Versprechen ernst nehmen zu müssen.

Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com wurde vom Motorrad-Weltverband FIM bestätigt: Die Homologation der Kove NK321RR für die 300er-WM ist beantragt, der Prozess ist bereits gestartet. Dieses Modell verfügt im Serientrimm über 39 PS und ist mit technischen Finessen wie einer Einarmschwinge ausgestattet. Mit welchem Team sich Kove für den WM-Einstieg verbündet, ist nicht bekannt. Es steht jedoch fest, dass nur ein Fahrer zum Einsatz kommen wird.

Der Einstieg in die Supersport-WM 300 ist besonders überraschend, weil die Saison 2023 wahrscheinlich die letzte dieser Kategorie sein wird. Seit Monaten wird über die Ablösung durch eine Twin-Klasse mit 600 bis 700 ccm diskutiert.