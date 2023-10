Yuta Okaya legte für Victor Steeman Blumen nieder

Eine kleine Runde von Freunden traf sich in Portimao an der Unfallstelle

Victor Steeman starb nach einem Unfall beim Finale der Supersport-WM 300 in Portimão 2022. Freunde trafen sich an der Unfallstelle, eine schöne Geste zeigte sein früherer Kawasaki-Teamkollege Yuta Okaya.

Beim diesjährigen Meeting in Portimão vor zehn Tagen kamen die Erinnerungen an das tragische Rennwochenende vor einem Jahr wieder hoch. Im ersten Rennen stürzte Kawasaki-Pilot Victor Steeman in der dritten Runde in Kurve 14 gemeinsam mit dem Spanier José-Luis Perez. Beide Motorräder überschlugen sich mehrfach und in der Nähe ihrer Piloten. Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen.

Schnell war klar, dass der Niederländer schwerste Kopfverletzungen erlitten hat. Zwei Tage später wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet und der 22-Jährige für tot erklärt. Wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, verstarb wenige Tage später seine Mutter an einem Herzstillstand; den Verlust ihres Sohnes konnte sie nicht ertragen. Die Familientragödie erschütterte Menschen weltweit.

Freunde und Wegbegleiter fanden sich am 28. September, der Donnerstag vor dem diesjährigen Event, an der Unfallstelle ein, um an Victor zu gedenken. Eine besonders schöne Geste zeigte Yuta Okaya. Der Japaner legte an der Unfallstelle einen Blumenstrauß nieder, hielt einen Moment inne und betete für seinen früheren Teamkollegen. «Ich werde ihn niemals vergessen, er fährt in Gedanken immer mit», sagte der Japaner.