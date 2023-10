Drei WM-Titel: Das ist das Geheimnis von MTM Kawasaki

MotoTuningMol gewann in der diesjährigen Supersport-WM 300 Fahrer- und Teamwertung und trug maßgeblich auch zum Gewinn der Markenwertung durch Kawasaki bei. Teameigner Ludo van der Verken verrät sein Erfolgsrezept.

MotoTuningMol macht ganz offenbar vieles richtig. Das von Kawasaki Europe und Kawasaki BeNeLux unterstützte belgische Team gewann die 300er-Weltmeisterschaft 2021 mit Adrian Huertas sowie 2020 und 2023 mit Jeffrey Buis. Fast jeder Fahrer des Teams konnte Rennen gewinnen.

«Eine fantastische Saison. In der zweiten Saisonhälfte haben wir massiv aufgeholt, als Jeffrey unheimlich zulegte und uns ermöglichte, den WM-Titel ins Visier zu nehmen – und er hat es geschafft. Ich bin sehr stolz auf ihn, denn eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist schon schwer, eine zweite aber umso mehr», sagte Teameigner Ludo van der Veken bei WorldSBK, der eine einfache Erklärung für den Erfolg hat. «Wir haben Spaß an unserer Arbeit und unser Erfolgsrezept ist, dass wir eine super Truppe sind. Wir sind wie eine Familie und unsere Techniker sind hervorragend. Ihnen muss ich danken, dass sie so einen guten Job abliefern.»

Der Belgier hat ebenso einen guten Riecher für junge Talente. In diesem Jahr gab Loris Veneman mit MTM sein WM-Debüt. Der Teenager beendete im vergangenen Jahr den Northern Talent Cup als Vierter und konnte in diesem Jahr als Rookie im MotorLand Aragón bereits einen Sieh einfahren.

«Loris lernt schnell, er ist fantastisch. Und er ist noch so jung, erst 17 Jahre alt. Er hat in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorn gemacht», lobte van der Leken, der seinen Weltmeister jedoch an das KTM-Team Freudenberg verliert. «Es war eine leichte Entscheidung, Loris zu bestätigen. Wir hatten eine sehr starke Rookie-Saison zusammen. Wir lieben es, mit ihm zu arbeiten und wir könnten nicht glücklicher sein, diese Reise gemeinsam fortzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass er sich noch stark verbessern kann. Er ist noch jung, hat aber mit einem Sieg und einem Podium bereits den richtigen Speed gezeigt, und wir wollen nächstes Jahr noch mehr erreichen.»

Als erwiesenen Siegfahrer verpflichtete MTM Mirko Gennai, der in Portimão auf Yamaha beide Rennen gewann. «Auch bei Mirko Gennai bin ich sehr zuversichtlich. Ich mochte schon immer seine Einstellung und die Art, wie er Rennen fährt. Er ist aggressiv und gibt während der Rennen 200 Prozent, genau die Art von Fahrer, die ich für mein Team suche», sagte van der Leken. «Er ist noch jung, hat aber schon eine Menge Erfahrung und ich kann es kaum erwarten, ihn auf unserer Kawasaki 400 zu sehen.»