Jeffrey Buis (21): Jetzt zweifacher 300er-Weltmeister

Schon vor dem Finale der diesjährigen Supersport-WM 300 in Portimão war Jeffrey Buis der erfolgreichste Pilot der Nachwuchsserie. Der Kawasaki-Pilot ist der Erste, der zwei Weltmeisterschaften gewinnen konnte.

Nach seinem ersten WM-Titel versuchte sich Jeffrey Buis an der Supersport-WM 2021 und wechselte dafür zum Kawasaki-Team MotoZoo. Die Saison verlief enttäuschend und ohne einen WM-Punkt. Welchen Anteil das Team an der Misere hatte, ließ sich schwer bemessen. Fakt ist, dass auch seine diversen Teamkollegen nicht glänzen konnten. Michel Fabrizio, der nach neun Meetings frustriert das Handtuch warf, schaffte es auch nur in drei Rennen in die Top-15.

Zurück bei MTM Kawasaki in der Supersport-WM 300 konnte der 21-Jährige aus Meppel seinen Speed unter Beweis stellen. Nach einem schwierigen Heimrennen in Assen fuhr Buis beim zweiten Saisonmeeting in Barcelona seinen ersten Sieg und ein weiteres Podium. In Misano, Imola und Most ragte der Kawasaki-Pilot nicht aus der Masse heraus, hielt seinen Rückstand auf den WM-Leader aber im Rahmen.

Ab Magny-Cours startete Buis durch und katapultierte sich mit einem Doppelsieg von WM-Platz 5 nach ganz vorn. Mit einem weiteren Sieg und einem zweiten Platz im MotorLand Aragón baute er seinen Vorsprung auf 30 Punkte auf den Spanier José-Luis Perez aus und war der Favorit auf den Gewinn der Supersport-WM 300 – Dirk Geiger vom Team Freudenberg KTM hatte mit 47 Punkten Rückstand keine realistische Chance mehr.

Beim Saisonfinale in Portimão entschied der Kawasaki-Pilot die Weltmeisterschaft sehr unspektakulär mit den Plätzen 8 und 11 für sich. Der Niederländer war über die Saison der konstanteste Pilot und bewies einen ausgezeichneten Instinkt. Mit zwei WM-Titeln, elf Siegen und 20 Podestplätzen ist Buis der mit Abstand erfolgreichste Pilot in der 300er-Weltmeisterschaft.