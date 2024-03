Jeffrey Buis (KTM): «Victor war immer etwas besser»

Jeffrey Buis war Freund und Nachfolger von Victor Steeman bei MTM Kawasaki, der vor zwei Jahren tödlich verunglückte. Obwohl erfolgreicher, sagt der heutige KTM-Pilot, dass Steeman der bessere Rennfahrer war.

Die Karrieren von Jeffrey Buis und Victor Steeman verliefen lange parallel; in der Supersport-WM 300 gehörten die beiden Niederländer zu den besten Piloten. Als Steeman beim Saisonfinale in Portimão 2022 im ersten Lauf stürzte und an seinen schweren Verletzungen verstarb, bestritt Buis die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.

Im Folgejahr übernahm der 22-Jährige bei MTM Kawasaki das Motorrad seines Freundes und gewann den Titel. Buis ist der einzige zweifache Weltmeister der umkämpften Nachwuchsserie, kein anderer Fahrer hat mehr Siege (11) und Podestplätze (20) eingefahren.

Der zwei Jahre ältere Steeman war aber sein Vorbild und Lehrmeister. «Seit den Rennen in den Junior-Kategorien bin ich immer mit Victor zusammen gefahren und er war immer etwas besser als ich. Als kleines Kind habe ich zu ihm aufgeschaut, weil er ein guter Fahrer war», erinnerte sich Buis. «Dann passierte der Unfall und alles war so seltsam. Ich habe seinem Vater versprochen, die Meisterschaft für Victor zu gewinnen. Ich habe versucht, mir den Fahrstil von Victor anzueignen, denn 2022 hat er ganz besondere Dinge auf dem Motorrad gemacht. Es ist schwer zu sagen, aber ich denke auch, dass ich deshalb die Meisterschaft gewonnen habe.»

Für die Saison 2024 unterschrieb Buis beim sächsischen KTM-Team Freudenberg, für das Steeman 2020 und 2021 fuhr. Das machte den Wechsel vom belgischen Kawasaki-Team etwas einfacher. «Das Team zu verlassen, gerade als Weltmeister, ist nicht einfach», gab der Niederländer zu. «Auch an 2019 habe ich großartige Erinnerungen und vor allem die beiden Titel mit ihnen. Sie werden immer eine Familie für mich sein. Auch wenn ich zu KTM wechsle, sind sie immer noch meine Familie.»