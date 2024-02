Aufwertung durch FIM: Meilenstein für Yamaha R3 Cup

Yamaha hat sein anerkanntes Förderprogramm bLU cRU weltweit etabliert und hat damit großen Erfolg. Der im Rahmen der Superbike-WM ausgetragene ‹European R3 Cup› erhielt nun von der FIM den Ritterschlag.

Kein anderer Hersteller engagiert sich derart in der Nachwuchsförderung wie Yamaha. Das bLU cRU getaufte Programm deckt Straßenrennsport und Motocross ab; in vielen Ländern und Regionen weltweit wurden Cups implementiert, deren besten Piloten Aufstiegschancen in höhere Kategorien erhalten.

So treffen zum Beispiel beim in jeder Saison ausgetragenen R3-Superfinale die besten Piloten der nationalen Serien aufeinander. Der Sieger wird in der Folgesaison auf europäischer Ebene gefördert. Und dem Gewinner der ‹Yamaha R3 bLU cRU European Championship› finanziert Yamaha wiederum ein Jahr später eine Saison in der Supersport-WM 300.

Seit 2021 wird diese Serie im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft ausgetragen und sie erfährt für 2024 eine Aufwertung. Aufgrund des zunehmenden Erfolgs und der großen Anzahl internationaler Teilnehmer erhielt sie ab sofort den Status ‹FIM World Cup›. Damit einhergeht, dass die Zuständigkeit von der FIM Europe zum Weltverband übergeht.

«Diese Aufwertung ist für den R3 bLU cRU Cup mehr als ein symbolischer Meilenstein», freute sich Paolo Pavesio von Yamaha Europe. «Im Jahr 2021, der ersten Saison der R3-Serie, war das Starterfeld überwiegend europäisch. In den letzten beiden Saisons haben sich jedoch immer mehr Fahrer aus Übersee der R3-Serie angeschlossen, sodass das Starterfeld nun gleichmäßig zwischen europäischen Fahrern und Piloten aus anderen Kontinenten, überwiegend Asien, Südamerika und Australien, aufgeteilt ist. Mit einer festen Teilnahmegebühr und einem schlüsselfertigen Paket ist die Serie sowohl kosteneffizient als auch das ideale Sprungbrett für junge Fahrer auf die Weltbühne. Sie hat sich auch als ideale Zulieferkategorie für die Supersport-WM 300 erwiesen – 2024 fahren neun ehemalige bLU cRU-Fahrer in der Weltmeisterschaft!»

Ebenfalls neu: Ab diesem Jahr werden die Rennen live gestreamt, was wiederum weltweit Aufmerksamkeit und Beachtung steigern wird.

Der R3 World Cup findet bei sechs Superbike-Events in Europa statt (12 Rennen), der Saisonauftakt ist in Barcelona (22. bis 24. März).