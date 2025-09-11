Chance vertan: 300er-Leader patzt in Magny-Cours

WM-Leader Benat Fernandez hatte beim Meeting in Magny-Cours die Chance, sich einen Vorteil im Titelrennen der diesjährigen Supersport-WM 300 zu verschaffen. Der Kove-Pilot erwischte aber sein schlechtestes Wochenende.

Benat Fernandez kam mit einem Punkte Vorsprung auf Julio Garcia (Kawasaki) als WM-Leader nach Magny-Cours. Doch Garcia hatte sich im Training verletzt und fehlte beim fünften Saisonmeeting. Mit einem soliden Wochenende hätte Fernandez – bisher immer in den Top-5 – sein Polster komfortabel ausbauen können: Mit den Plätzen 11 und 5 verpasste der Kove-Pilot diese vielleicht einmalige Gelegenheit.

Es war absehbar, denn nachdem Fernandez im freien Training auf der Ideallinie bummelte, wurde der 18-Jährige für das erste Rennen ans Ende der Startaufstellung strafversetzt. «Das Wochenende war schwierig für uns, nachdem ich im freien Training einen Fehler gemacht hatte und für das erste Rennen eine Strafversetzung ans Ende des Feldes erhielt. «Das erste Rennen war hart», stöhnte der Spanier. «Nach einem guten Start hatte ich ein Problem mit einem anderen Fahrer, der mich fast gerammt hätte. Ich verlor dabei viele Positionen und weil dadurch eine Lücke entstand, die Chance, die Spitzengruppe zu erreichen. Ich habe mich in der Gruppe wohlgefühlt und bin Elfter geworden. Das Ergebnis ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber es waren gute Punkte für die Meisterschaft.»

Im zweiten Rennen konnte Fernandez seine ursprüngliche Startposition einnehmen (10.) und kreuzte als Fünfter die Ziellinie. «Das zweite Rennen war total verrückt. Ich bin jede Runde so gefahren, als wäre es die letzte», schilderte der WM-Leader. «In den Kurven habe ich versucht, so viele Motorräder wie möglich zu überholen, denn auf der Gegengeraden konnten mich alle aufgrund des Windschattens leicht überholen. Aufgrund eines Zwischenfalls in der letzten Runde mit einem anderen Fahrer wurde ich Fünfter. Immerhin habe ich weitere wichtige Punkte für die Meisterschaft geholt, was mein Ziel war.»

Dennoch: Mit 16 WM-Punkten war Magny-Cours das bisher schlechteste Wochenende des 300er-Rookies. Seinen Vorsprung in der Gesamtwertung baute Fernandez (150 P.) auf elf Punkte aus. Neuer Zweiter ist David Salvador (139 P./Kawasaki), der in Frankreich das zweite Rennen gewann.