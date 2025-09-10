Jakob Rosenthaler erleichtert: Endlich in den Top-10!

Nach einer fast dreimonatigen Rennpause brauchte Jakob Rosenthaler nicht lange, um bei den Supersport-300-WM-Rennen in Magny-Cours wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Zehnter Platz am Samstag.

Jakob Rosenthaler gewann schnell die Gunst der Teamchefs Michael und Carsten Freudenberg während seines beeindruckenden Debüts im Mai letzten Jahres in Most, wo er den verletzten Phillip Tonn im Freudenberg-Team ersetzte. Nach einer weiteren Bewährungsprobe in Misano wurde schnell die Entscheidung getroffen, Rosenthaler auch in den letzten Rennen für das sächsische Team auf einer KTM RC390RR fahren zu lassen.

Der Start ins letzte Drittel der Saison in Magny-Cours war der erste von vier Wildcard-Starts für den Oberösterreicher. Obwohl er wenig Erfahrung mit dem rauen Klima in der Supersport-300-Weltmeisterschaft hatte, war Rosenthaler sofort wieder auf Augenhöhe mit den Besten der Klasse. «Das Wochenende hat gut begonnen», meinte Rosenthaler. «Ich habe beide Freitagssessions im Bereich der Top-10 beendet, mit geringem Rückstand auf die ersten drei. Ich habe schnell meinen Rhythmus gefunden und war schneller als bei unserem Test vor einiger Zeit. Wichtig war auch, dass wir jedes Mal die Sessions ohne Stopp absolviert haben und so viele Runden wie möglich gefahren sind. Ich habe jede Situation so genommen, wie es kam. Das heißt, ich war manchmal allein auf der Strecke, ohne Referenzen von anderen Fahrern. Es war auch eine gute Übung, nach der langen Sommerpause wieder auf Speed zu kommen.»

Rosenthaler belegte in der Superpole den 13. Platz, rückte jedoch aufgrund von Strafen für andere Fahrer in der Startaufstellung um zwei Plätze nach vorn. «Ich konnte meinen Rhythmus vom Freitag im Rennen am Samstag gut mitnehmen», sagte der KTM-Fahrer. «Mein Start war gut und ich konnte mich in der Anfangsphase um ein oder zwei Plätze verbessern. Das Rennen entwickelte sich dann zu einer Art Akkordeon-Effekt, bei dem sich die Gruppe auf den Geraden auseinanderzog und an den Bremspunkten wieder zusammenkam.»

«Diese Spielchen gingen weiter, bis einige unnötige Überholmanöver der Grund für Lücken zur Spitze öffneten, die nicht mehr geschlossen werden konnten», erzählte der 19-jährige Linzer. «In der Schlussphase war es mein Ziel, unter die Top-10 zu kommen. Am Ende überquerte ich dank kluger Fahrweise und geduldigem Abwarten, da ich in der letzten Kurve noch zwei Positionen gutmachen konnte, als Zehnter die Ziellinie. Ich sah, dass meine Gegner sehr spitz in die letzte Kurve gingen, um sich in der Kampflinie zu positionieren, während ich auf meiner Linie blieb und sie mit viel Schwung überraschte. Ich bin sehr glücklich über dieses erfolgreiche Manöver und auch über mein erstes Top-10-Ergebnis in dieser Meisterschaft.»

Am Sonntag war das Glück nicht auf der Seite des tüchtigen Allrounders, der in diesem Jahr bereits als Ersatzfahrer für verschiedene Teams an mehreren Grand-Prix-Rennen in der Moto3-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. «Ich bin mit derselben Einstellung in das Rennen am Sonntag gegangen», sagte er. «Ich wollte in der Spitzengruppe bleiben, aber leider war das Rennen für mich nach wenigen Runden aufgrund eines technischen Problems praktisch vorbei. Der Motor ging aus, als ich in die vorletzte Rechtskurve vor der Start-/Ziellinie einbog. Glücklicherweise schaffte ich es bis zur Boxengasse und rollte dort durch. Ich versuchte immer wieder, den Motor zu starten, was mir kurz vor der Boxenausfahrt auch gelang. So konnte ich das Rennen fortsetzen. Aber in der letzten Runde ging der Motor an derselben Stelle erneut aus, sodass ich es nicht bis zur Ziellinie schaffte. Das war schade, aber wir können definitiv auf dem Rennen am Samstag aufbauen. Ich war mit meiner Leistung zufrieden, und wir haben auch als Team gute Arbeit geleistet – vor allem, da ich zum ersten Mal mit einer Wildcard an den Start gegangen bin und mit der Rückkehr von Phillip Tonn drei Motorräder in der Freudenberg-Box standen. Ich freue mich schon auf Aragón, wo wir hoffentlich beide Rennen mit ordentlichen Ergebnissen beenden können.»