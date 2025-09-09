Gelungenes Comeback: Phillip Tonn in den Top-4!

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thorsten Horn
Phillip Tonn überzeugte beim Comeback
© Thorsten Horn

Phillip Tonn überzeugte beim Comeback

Mit einem Paukenschlag kehrte Phillip Tonn nach seiner langen Verletzungspause in die Supersport-300-WM zurück. Im ersten Rennen in Magny-Cours «gewann» er die Verfolgergruppe und wurde Vierter.
Kurz vor dem zweiten Saisonevent der Supersport-300-WM im April in Assen zog sich Phillip Tonn beim Motocross-Training gleich mehrere Verletzungen zu, die durchaus das Ende seiner Rennfahrer-Karriere hätten bedeuten können. Doch der damals noch 19-jährige Sachse und Wahl-Thüringer wollte dies nicht akzeptieren und kämpfte sich auf die Rennstrecke zurück.

Bei der neunten Saisonstation der Superbike-WM und gleichzeitig dem fünften Aufeinandertreffen der 300er-Supersportler in Magny-Cours mischte der Stiefbruder des Motocross-Stars Ken Roczen endlich wieder mit – und wie!

Im ersten Rennen am Samstag führte er die sechsköpfige Verfolgergruppe hinter Loris Veneman, Matteo Vannucci und Carter Thompson als Erster und somit Renn-Vierter über die Ziellinie. Tags darauf verließ er die um die Plätze 6 bis 14 kämpfende erste Verfolgergruppe in der vorletzten Runde auf Platz acht liegend per Sturz.

Dennoch hatte er bis dahin ein weiteres Achtungszeichen gesetzt und merkte dazu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com an: «Ich denke, das war trotzdem ein Comeback nach Maß. Wir waren drei Wochen zuvor an gleicher Stelle testen, was mir sehr geholfen hat. Nachdem ich zwei Turns gebraucht hatte, um erst mal wieder reinzukommen, konnte ich am zweiten Tag schon sehr gute Rundenzeiten fahren. Von da an wusste ich, dass alles wieder in Ordnung ist und musste mir keinen großen Druck mehr machen.»

Körperlich ist er soweit wieder hergestellt, dass er beim Fahren selbst seitens der Beweglichkeit keinerlei Einschränkungen bemerkt. Als einziges Manko nennt er die Kraft. «Die Grundbeweglichkeit ist noch nicht wieder ganz hergestellt. Im Alltag kann ich zum Beispiel den Arm noch nicht ganz nach oben strecken. Aber beim Motorradfahren geht alles. Allerdings bin ich von der Kraft her noch nicht wieder zu 100 Prozent fit. Ich würde sagen, dass ich so bei 90 bis 95 Prozent bin.»

Dadurch, dass so viele Muskeln in seiner Schulter durchgeschnitten waren, fehlt ihm noch ein bisschen Kraft, was sich, gemäß seiner Aussagen, vor allem beim schnellen Umlegen bei kurzen Richtungswechseln negativ auswirkt. «Da muss ich noch weiter Muskulatur aufbauen.»

Zu seinem Sturz im zweiten Rennen erklärte er, dass er vor allem bei den Windschattenspielen auf den langen Gegengerade nicht ganz konkurrenzfähig war und Probleme hatte, sich in der Gruppe zu behaupten. «Ich musste immer wieder etwas übers Limit gehen. Aus der schnellen Kurve 3 vor der langen Geraden wollte ich maximalen Schwung mitnehmen und bin ein Mü spitzer gefahren. Dabei ist mir das Vorderrad weggerutscht.»

«Klar war das ärgerlich, aber Jeffrey (Buis) musste auch übers Limit gehen und ist dann in der letzten Runde weggerutscht», sinnierte er im Nachgang, war aber auf seine bis dahin gezeigte Leistung trotzdem und zu Recht stolz. «Wir waren wieder eine große Gruppe. In der konnte ich dabei bleiben, was auch schon viel wert war. Im Prinzip war es wie vor meiner Verletzung, von der Platzierung im ersten Rennen her sogar besser.»

In der Meisterschaft spielt Phillip Tonn mit drei versäumten Doppel-Veranstaltungen ohnehin keine Rolle mehr, sodass er bei den verbleibenden drei Rennwochenenden auf gute Einzelergebnisse geht. «Auf die verbleibenden sechs Rennen freue ich mich sehr und gehe da mit dem Ziel bestmögliche Einzelplatzierungen rein.»

Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. David Salvador (E) Kawasaki
2. Matteo Vannucci (I) Yamaha + 0,243 sec
3. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki + 0,805
4. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 1,054
5. Benat Fernandez (E) Kove + 2,107
6. Juan Risueno (E) Yamaha + 5,478
7. Mirko Gennai (I) Kawasaki + 5,958
8. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 6,379
9. Jose Osuna (E) Kawasaki + 6,520
10. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 6,646
11. Marco Gaggi (I) Yamaha + 6,875
12. Antonio Torres (E) Kawasaki + 7,036
13. Unai Calatayud (E) Yamaha + 7,227
14. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 9,871
15. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 11,447
16. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 13,589
17. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 13,745
18. Felix Mulya (RI) Yamaha + 14,227
19. Marc Vich (E) Yamaha + 17,552
20. Elia Bartolini (I) Yamaha + 23,274
21. Daniel Ocete (E) Kawasaki + 27,602
22. Emanuele Cazzaniga (I) Yamaha + 28,113
23. Arai Agaska (RI) Yamaha + 34,224
24. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 34,380
25. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 35,064
26. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 35,868
27. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 35,951
28. Romeo Moneyron (F) Kawasaki + 37,791
29. Pierre Perinard(F) Kawasaki + > 1 min
- Jeffrey Buis (NL) KTM
- Jakob Rosenthaler (A) KTM
- Phillip Tonn (D) KTM
Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Loris Veneman (NL) Kawasaki
2. Matteo Vannucci (I) Yamaha + 0,053 sec
3. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki + 0,628
4. Phillip Tonn (D) KTM + 5,690
5. Jeffrey Buis (NL) KTM + 5,821
6. David Salvador (E) Kawasaki + 6,019
7. Mirko Gennai (I) Kawasaki + 6,076
8. Jose Osuna (E) Kawasaki + 6,174
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 6,270
10. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 10,250
11. Benat Fernandez (E) Kove + 10,364
12. Humberto Maier (BRA ) Yamaha + 10,735
13. Marco Gaggi (I) Yamaha + 10,842
14. Juan Risueno (E) Yamaha + 10,860
15. Antonio Torres (E) Kawasaki + 11,022
16. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 11,299
17. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 11,663
18. Daniel Ocete (E) Kawasaki + 14,157
19. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 14,491
20. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 14,676
21. Marc Vich (E) Yamaha + 14,838
22. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + 15,082
23. Unai Calatayud (E) Yamaha + 20,846
24. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 24,550
25. Elia Bartolini (I) Yamaha + 24,817
26. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha + 24,970
27. Tomas Alonso (P) Kawasaki + 26,757
28. Arai Agaska (RI) Yamaha + 41,499
29. Emanuele Cazzaniga (I) Yamaha + 41,873
30. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 45,342
31. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 49,591
- Pierre Perinard(F) Kawasaki
- Romeo Moneyron (F) Kawasaki
Supersport-300-WM 2025: Stand nach 10 von 16 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Benat Fernandez (E) Kove 150
2. David Salvador (E) Kawasaki 139
3. Julio Garcia (E) Kawasaki 133
4. Jeffrey Buis (NL) KTM 125
5. Carter Thompson (AUS ) Kawasaki 125
6. Humberto Maier (BRA ) Yamaha 92
7. Matteo Vannucci (I) Yamaha 86
8. Antonio Torres (E) Kawasaki 85
9. Marco Gaggi (I) Yamaha 66
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 61
11. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 52
12. Mirko Gennai (I) Kawasaki 35
13. Phillip Tonn (D) KTM 31
14. Kevin Fontainha (BRA ) Yamaha 30
15. Felix Mulya (RI) Yamaha 30
16. Loris Veneman (NL) Kawasaki 27
17. Juan Risueno (E) Yamaha 27
18. Elia Bartolini (I) Yamaha 22
19. Jakob Rosenthaler (A) KTM 20
20. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 19
21. Tomas Alonso (P) Kawasaki 12
22. Petr Svoboda (CZ) Kawasaki 9
23. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 9
24. Unai Calatayud (E) Yamaha 6
25. Faerozi Toreqottullah (RI) Yamaha 4
26. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 2
27. Alessandro Di Persio (I) Yamaha 1
28. Marc Vich (E) Yamaha 1
29. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 1

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

