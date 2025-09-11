Das Wunder von Magny-Cours: Comeback-Sieg von Veneman
Loris Veneman ist zurück in der Supersport-WM 300 - und wie
Als Vizeweltmeister der Supersport-WM 300 stieg Loris Veneman für 2025 mit EAB Ducati in die nächsthöhere Kategorie auf, scheiterte aber kläglich. Bei drei Meetings kam er nicht über Startplatz 19 hinaus und in den Rennen war ein 18. Platz das Highlight. Mental am Boden löste der Niederländer seinen Vertrag nach seinem Heimrennen in Assen auf. Danach verschwand der 19-Jährige in der Versenkung.
Aber sein letztjähriges Kawasaki-Team Moto Tuning Mol erinnerte sich an ihn und bot ihm für die restliche Supersport-WM 300 die Ninja 400 von Mirko Gennai an, von dem sich das belgische Team in der Sommerpause getrennt hatte. Was in Magny-Cours folgte, grenzt an ein Wunder: Veneman fuhr Bestzeit im freien Training, holte in Rekordzeit die Pole-Position und im intensiv geführten ersten Lauf den Sieg!
«Das erste Rennen verlief von Anfang bis Ende großartig», stammelte Veneman. «Die Pace war nicht allzu hoch, auch wegen des Windes, aber insgesamt war es für mich gut zu bewältigen. So konnte ich mich und die Reifen schonen, um mich auf einen Angriff in der letzten Runde vorzubereiten. Am Ende, in der Schikane, hat das perfekt funktioniert.»
Veneman ging an dritter Stelle liegend in die letzte Runde. «Carter habe ich auf der Geraden überholt. Weil Gegenwind herrschte, wirkte sich der Windschatten umso stärker aus. Wenn man hinter jemandem fährt, kann man viel Boden gutmachen», erklärte der hochgeschossene Niederländer. «Matteo machte in Kurve 8 einen Fehler, wodurch ich auf der Geraden vor der nächsten Schikane aufholen konnte. Ich wusste, dass sie auf dem letzten Stück der Strecke, das bergab geht, versuchen würden, mich zu überholen. Also bremste ich etwas früher, um mich so gut wie möglich auf die Ausfahrt konzentrieren zu können. Am Ende hat es geklappt, und ich könnte mit dem ersten Rennen nicht zufriedener sein.»
Auch im zweiten Lauf mischte Veneman an der Spitze mit, doch nach einem Sturz in der letzten Runde kreuzte der Kawasaki-Pilot nur als 14. die Ziellinie.
|Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|David Salvador (E)
|Kawasaki
|2.
|Matteo Vannucci (I)
|Yamaha
|+ 0,243 sec
|3.
|Carter Thompson (AUS )
|Kawasaki
|+ 0,805
|4.
|Daniel Mogeda (E)
|Kawasaki
|+ 1,054
|5.
|Benat Fernandez (E)
|Kove
|+ 2,107
|6.
|Juan Risueno (E)
|Yamaha
|+ 5,478
|7.
|Mirko Gennai (I)
|Kawasaki
|+ 5,958
|8.
|Humberto Maier (BRA )
|Yamaha
|+ 6,379
|9.
|Jose Osuna (E)
|Kawasaki
|+ 6,520
|10.
|Roberto Fernandez (E)
|Kawasaki
|+ 6,646
|11.
|Marco Gaggi (I)
|Yamaha
|+ 6,875
|12.
|Antonio Torres (E)
|Kawasaki
|+ 7,036
|13.
|Unai Calatayud (E)
|Yamaha
|+ 7,227
|14.
|Loris Veneman (NL)
|Kawasaki
|+ 9,871
|15.
|Gianmaria Ibidi (I)
|Yamaha
|+ 11,447
|16.
|Gonzalo Sanchez (E)
|Yamaha
|+ 13,589
|17.
|Kevin Sabatucci (I)
|Kawasaki
|+ 13,745
|18.
|Felix Mulya (RI)
|Yamaha
|+ 14,227
|19.
|Marc Vich (E)
|Yamaha
|+ 17,552
|20.
|Elia Bartolini (I)
|Yamaha
|+ 23,274
|21.
|Daniel Ocete (E)
|Kawasaki
|+ 27,602
|22.
|Emanuele Cazzaniga (I)
|Yamaha
|+ 28,113
|23.
|Arai Agaska (RI)
|Yamaha
|+ 34,224
|24.
|Emiliano Ercolani (I)
|Kawasaki
|+ 34,380
|25.
|Tomas Alonso (P)
|Kawasaki
|+ 35,064
|26.
|Giacomo Zannini (I)
|Kawasaki
|+ 35,868
|27.
|Troy Sovicka (CZ)
|Kawasaki
|+ 35,951
|28.
|Romeo Moneyron (F)
|Kawasaki
|+ 37,791
|29.
|Pierre Perinard(F)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|-
|Jeffrey Buis (NL)
|KTM
|-
|Jakob Rosenthaler (A)
|KTM
|-
|Phillip Tonn (D)
|KTM
|Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Loris Veneman (NL)
|Kawasaki
|2.
|Matteo Vannucci (I)
|Yamaha
|+ 0,053 sec
|3.
|Carter Thompson (AUS )
|Kawasaki
|+ 0,628
|4.
|Phillip Tonn (D)
|KTM
|+ 5,690
|5.
|Jeffrey Buis (NL)
|KTM
|+ 5,821
|6.
|David Salvador (E)
|Kawasaki
|+ 6,019
|7.
|Mirko Gennai (I)
|Kawasaki
|+ 6,076
|8.
|Jose Osuna (E)
|Kawasaki
|+ 6,174
|9.
|Daniel Mogeda (E)
|Kawasaki
|+ 6,270
|10.
|Jakob Rosenthaler (A)
|KTM
|+ 10,250
|11.
|Benat Fernandez (E)
|Kove
|+ 10,364
|12.
|Humberto Maier (BRA )
|Yamaha
|+ 10,735
|13.
|Marco Gaggi (I)
|Yamaha
|+ 10,842
|14.
|Juan Risueno (E)
|Yamaha
|+ 10,860
|15.
|Antonio Torres (E)
|Kawasaki
|+ 11,022
|16.
|Kevin Sabatucci (I)
|Kawasaki
|+ 11,299
|17.
|Roberto Fernandez (E)
|Kawasaki
|+ 11,663
|18.
|Daniel Ocete (E)
|Kawasaki
|+ 14,157
|19.
|Gianmaria Ibidi (I)
|Yamaha
|+ 14,491
|20.
|Gonzalo Sanchez (E)
|Yamaha
|+ 14,676
|21.
|Marc Vich (E)
|Yamaha
|+ 14,838
|22.
|Emiliano Ercolani (I)
|Kawasaki
|+ 15,082
|23.
|Unai Calatayud (E)
|Yamaha
|+ 20,846
|24.
|Ivan Munoz Granero (E)
|Kawasaki
|+ 24,550
|25.
|Elia Bartolini (I)
|Yamaha
|+ 24,817
|26.
|Kevin Fontainha (BRA )
|Yamaha
|+ 24,970
|27.
|Tomas Alonso (P)
|Kawasaki
|+ 26,757
|28.
|Arai Agaska (RI)
|Yamaha
|+ 41,499
|29.
|Emanuele Cazzaniga (I)
|Yamaha
|+ 41,873
|30.
|Troy Sovicka (CZ)
|Kawasaki
|+ 45,342
|31.
|Giacomo Zannini (I)
|Kawasaki
|+ 49,591
|-
|Pierre Perinard(F)
|Kawasaki
|-
|Romeo Moneyron (F)
|Kawasaki
|Supersport-300-WM 2025: Stand nach 10 von 16 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Benat Fernandez (E)
|Kove
|150
|2.
|David Salvador (E)
|Kawasaki
|139
|3.
|Julio Garcia (E)
|Kawasaki
|133
|4.
|Jeffrey Buis (NL)
|KTM
|125
|5.
|Carter Thompson (AUS )
|Kawasaki
|125
|6.
|Humberto Maier (BRA )
|Yamaha
|92
|7.
|Matteo Vannucci (I)
|Yamaha
|86
|8.
|Antonio Torres (E)
|Kawasaki
|85
|9.
|Marco Gaggi (I)
|Yamaha
|66
|10.
|Jose Osuna (E)
|Kawasaki
|61
|11.
|Daniel Mogeda (E)
|Kawasaki
|52
|12.
|Mirko Gennai (I)
|Kawasaki
|35
|13.
|Phillip Tonn (D)
|KTM
|31
|14.
|Kevin Fontainha (BRA )
|Yamaha
|30
|15.
|Felix Mulya (RI)
|Yamaha
|30
|16.
|Loris Veneman (NL)
|Kawasaki
|27
|17.
|Juan Risueno (E)
|Yamaha
|27
|18.
|Elia Bartolini (I)
|Yamaha
|22
|19.
|Jakob Rosenthaler (A)
|KTM
|20
|20.
|Kevin Sabatucci (I)
|Kawasaki
|19
|21.
|Tomas Alonso (P)
|Kawasaki
|12
|22.
|Petr Svoboda (CZ)
|Kawasaki
|9
|23.
|Roberto Fernandez (E)
|Kawasaki
|9
|24.
|Unai Calatayud (E)
|Yamaha
|6
|25.
|Faerozi Toreqottullah (RI)
|Yamaha
|4
|26.
|Emiliano Ercolani (I)
|Kawasaki
|2
|27.
|Alessandro Di Persio (I)
|Yamaha
|1
|28.
|Marc Vich (E)
|Yamaha
|1
|29.
|Gianmaria Ibidi (I)
|Yamaha
|1