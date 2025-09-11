Das Wunder von Magny-Cours: Comeback-Sieg von Veneman

Nach seinem Aus in der Supersport-WM lag die Karriere von Loris Veneman in Trümmern, umso großartiger sein Comeback in Magny-Cours in der Supersport-300. Als wäre er nie weg gewesen, stürmte der Kawasaki-Pilot zum Sieg.

Als Vizeweltmeister der Supersport-WM 300 stieg Loris Veneman für 2025 mit EAB Ducati in die nächsthöhere Kategorie auf, scheiterte aber kläglich. Bei drei Meetings kam er nicht über Startplatz 19 hinaus und in den Rennen war ein 18. Platz das Highlight. Mental am Boden löste der Niederländer seinen Vertrag nach seinem Heimrennen in Assen auf. Danach verschwand der 19-Jährige in der Versenkung.

Aber sein letztjähriges Kawasaki-Team Moto Tuning Mol erinnerte sich an ihn und bot ihm für die restliche Supersport-WM 300 die Ninja 400 von Mirko Gennai an, von dem sich das belgische Team in der Sommerpause getrennt hatte. Was in Magny-Cours folgte, grenzt an ein Wunder: Veneman fuhr Bestzeit im freien Training, holte in Rekordzeit die Pole-Position und im intensiv geführten ersten Lauf den Sieg!

«Das erste Rennen verlief von Anfang bis Ende großartig», stammelte Veneman. «Die Pace war nicht allzu hoch, auch wegen des Windes, aber insgesamt war es für mich gut zu bewältigen. So konnte ich mich und die Reifen schonen, um mich auf einen Angriff in der letzten Runde vorzubereiten. Am Ende, in der Schikane, hat das perfekt funktioniert.»

Veneman ging an dritter Stelle liegend in die letzte Runde. «Carter habe ich auf der Geraden überholt. Weil Gegenwind herrschte, wirkte sich der Windschatten umso stärker aus. Wenn man hinter jemandem fährt, kann man viel Boden gutmachen», erklärte der hochgeschossene Niederländer. «Matteo machte in Kurve 8 einen Fehler, wodurch ich auf der Geraden vor der nächsten Schikane aufholen konnte. Ich wusste, dass sie auf dem letzten Stück der Strecke, das bergab geht, versuchen würden, mich zu überholen. Also bremste ich etwas früher, um mich so gut wie möglich auf die Ausfahrt konzentrieren zu können. Am Ende hat es geklappt, und ich könnte mit dem ersten Rennen nicht zufriedener sein.»

Auch im zweiten Lauf mischte Veneman an der Spitze mit, doch nach einem Sturz in der letzten Runde kreuzte der Kawasaki-Pilot nur als 14. die Ziellinie.