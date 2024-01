SX2 Dortmund: Maxime Desprey dominiert am Freitag

Mit einer überzeugenden Leistung gewann der französische Sturm Racing Yamaha Pilot Maxime Desprey das Freitagsfinale des 39. ADAC Supercross in Dortmund. Nico Koch (GASGAS) verpasste das Podium nur knapp.

SX2 Freitagsfinale des 39. ADAC Supercross in der Westfalenhalle von Dortmund: Calvin Fonvielle (KTM) zog den Holeshot zum SX-Finale. Der Deutsche Nico Koch (GASGAS) startete auf P3 und ging in der Anfangsphase unter dem Jubel des begeisterten Publikums und einem spektakulären Überholmanöver in Führung. Bis zur Hälfte des Rennens konnte der deutsche GASGAS-Pilot die Spitzenposition verteidigen. Nachdem Maxime Desprey am Lokalmatador vorbeigegangen war, verlor Koch etwas den Rhythmus und fiel am Ende auf Rang 4 zurück. Trotzdem freute sich der deutsche Starter, denn das Podium war für ihn an diesem Tag zweifellos in Reichweite. Mt Thomas Do (Kawasaki) hatte er einen Franzosen mit US-Reputation hinter sich lassen können.

Maxime Desprey (Yamaha) dominierte alle SX2-Sessions am Freitag und gewann auch das Quali Race. Das Finale beendete er mit einem Vorsprung von 6,6 Sekunden vor Calvin Fonvielle (KTM) und Jannis Irsuti (Kawasaki). «Ich bin sehr glücklich», erklärte der Sieger. «Voriges Jahr habe ich mir hier den Fuß gebrochen, deshalb bedeutet mir dieser Sieg in dieser Halle besonders viel», erklärte Desprey.

Paul Bloy (KTM) musste nach P8 im Quali Race in den Hoffnungslauf, den er gewinnen konnte und damit den Finaleinzug schaffte. Im Finale fiel der Schwabe dann leider nach einem Sturz zurück und beendete das Finale auf Rang 11.

Ergebnis SX2 Dortmund (Freitag):

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Calvin Fonvielle (F), KTM

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

4. Nico Koch (D), GASGAS

5. Thomas Do (F), Kawasaki

6. Julien Lebeau (F), Kawasaki

7. Adrien Malaval (F), Suzuki

8. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

9. Zachary Williams (USA), Husqvarna

10. Hugo Manzato (F), Husqvarna

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Logan Leitzel (USA), Honda