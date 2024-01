Supercross Dortmund: Live und im Stream

Vom 12. bis 14. Januar findet in der Dortmunder Westfalenhalle das 39. internationale ADAC Supercross mit einem starken Starterfeld statt. Alle Rennen können im kostenlosen Livestream verfolgt werden.

Vom 12. bis 14. Januar wird in der Dortmunder Westfalenhalle das 39. ADAC Supercross ausgetragen. Wer noch Tickets braucht, sollte sich beeilen, denn es sind nur noch Karten für Freitag und Sonntag erhältlich. Informationen zu Kategorien und Preisen finden Sie hier.

Insgesamt 82 Fahrer aus 15 Nationen haben sich für die 3 Renntage angemeldet. Von Freitag bis Sonntag gibt es täglich je vier Stunden lang packendes Racing auf der spektakulären Strecke. Zwischen den Rennen wird atemberaubende Freestyle-Action geboten.

Der Samstag ist traditionell die Nacht der Fans. Der Sonntag gilt als Familientag. Mit preiswerten Tickets für junge Besucher wird das Supercross-Spektakel zum Fest für Jung und Alt. Am späten Sonntagnachmittag wird der 'König von Dortmund' gekürt – und zwar im Triple-Crown-Format.

Erstmals ist in diesem Jahr auch ein brasilianischer Fahrer am Start. Lucas Dunka feierte in seiner südamerikanischen Heimat bereits große Erfolge. Er war SX1-Champion, gewann zweimal die brasilianische MX2-Meisterschaft und dreimal die Arena-Cross-Meisterschaften. In Dortmund startet er für das Team Luke's Racing – Hertrampf Gruppe.

Mit Matt Moss (Pfeil Kawasaki), Dylan Wills (Sarholz KTM) und Luke Zielinski (Meyer Racing) starten außerdem 3 Australier in Dortmund.

Tickets sind ab 55 Euro online über die Westfalenhallen Dortmund, den ADAC Ticketshop und Eventim erhältlich. Für ADAC-Mitglieder ist vor allem der Freitag interessant, denn auf die Tickets gibt es einen Rabatt von zehn Prozent. Für Gruppen gibt es beim Kauf von sieben Karten in den Kategorien Silber und Bronze für den Freitag ein weiteres Ticket gratis.

Am Sonntag stehen besonders die jungen Besucher im Mittelpunkt: Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten in allen Preisstufen Tickets zu einem ermäßigten Preis. Inhaber eines Gold-Tickets haben in der Westfalenhalle die beste Sicht und uneingeschränkten Zugang zum Fahrerlager. Im exklusiven SX-Club in Halle 2 werden ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn Speisen und Getränke serviert.

Wer nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die Rennen an an allen drei Tagen im kostenlosen Livestream zu verfolgen:

Livestream Freitag ab 19:45 Uhr:



Livestream Samstag ab 18:45 Uhr:



Livestream Sonntag ab 14:45 Uhr: