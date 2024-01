Jordi Tixier (Honda) gewinnt SX1-Freitagsfinale

Der amtierende 'König von Dortmund', Jordi Tixier (KMP Honda), gewann das SX1-Freitagsfinale in der Westfalenhalle von Dortmund vor Cedric Soubeyras (Kawasaki) und Gregory Aranda (Yamaha).

Auch das SX1-Freitagsfinale des ADAC Supercross in Dortmund war fest in französischer Hand: Thomas Ramette (Suzuki) zog in der Westfalenhalle den Holeshot vor Adrien Escoffier (Husqvarna) und Jordi Tixier (Honda). Noch in der ersten Runde schnappte sich der amtierende 'König von Dortmund', Jordi Tixier, den führenden Escoffier. In Runde 7 ging Tixier in einer Linkskehre innen an Ramette vorbei und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

Tixier setzte sich ab und gewann das Freitagsfinale mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden, während sich hinter ihm Gregory Aranda (Yamaha) und Cedric Soubeyras (Kawasaki) einen heißen Kampf um die Podiumsplätze lieferten. Soubeyras konnte einen Fehler von Aranda nutzen und sich auf P2 durchsetzen.

«Für mich kam dieser Sieg ehrlich gesagt etwas unerwartet», erklärte Sieger Tixier nach dem Rennen. «In den letzten Wochen habe ich an Selbstvertrauen verloren und deshalb bin ich über diesen Erfolg umso glücklicher. Es ist ein Erfolg des ganzen Teams und ich möchte mich besonders bei Alex [Karg] bedanken, dass er trotz der Probleme immer an mich geglaubt hat.»

Gregory Aranda zeigte sich auf dem Podium etwas zerknirscht. Er hatte das Quali Race A gegen Tixier gewonnen und war von der Pole-Position ins Finale gestartet, doch der Franzose verpatzte den Start und musste sich im Rennen mit viel Einsatz nach vorn kämpfen. «Nach diesem Start war es schwierig, nach vorne zu kommen. Dieses Event geht aber über 3 Tage und deshalb habe ich mit Blick auf die Meisterschaft den dritten Platz nach Hause gefahren», erklärte Aranda auf dem Podium.

Der deutsche SX1-Pilot Paul Haberland (Husqvarna) verpasste mit P7 im Quali Race den direkten Finaleinzug und musste in den Hoffnungslauf. Nach Rang 8 im Hoffnungslauf war der Freitag für 'Habi' dann leider zu Ende.

Ergebnis SX1 Dortmund (Freitag):

1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3. Gregory Aranda (F), Yamaha

4. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5. Boris Maillard (F), Suzuki

6. Harri Kullas (EST), KTM

7. Charles LeFrancois (F), Honda

8. Lucas Imbert (F), Yamaha

9. Thomas Ramette (F), Suzuki

10. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna