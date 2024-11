Supercross Stuttgart: Alle Fahrer, alle Startnummern 06.11.2024 - 16:11 Von Thoralf Abgarjan

© Becker Racing KTM Die Zweitakt-KTM von Maximilian Spies

Zur 40. Ausgabe des Supercross in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart am 8. und 9. November wird in beiden Klassen ein hochkarätig besetztes Fahrerfeld am Startgatter stehen. Maximilian Spies steht vor SX-Debüt.