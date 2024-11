Vorschau SX Stuttgart: Jetzt Restkarten sichern

Am 8. und 9. November findet das 40. Stuttgarter Supercross statt. Die Eintrittskarten sind fast ausverkauft. Am Donnerstagabend werden noch Zusatzkontingente freigegeben. Die Starterfelder sind hochkarätig besetzt.

Die 40. Jubiläumsveranstaltung in Stuttgart ist bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Der ADAC Württemberg plant, nach Fertigstellung der Strecke am Donnerstagabend, ein zusätzliches Kartenkontingent freizugeben. Diese Tickets gibt es dann ausschließlich online unter Easy Ticket Service.

Auch in diesem Jahr wird ein starkes Feld am Startgatter stehen. 2023 gewann Gregory Aranda in der SX1 an beiden Abenden und wurde 'König von Stuttgart'. Der WM-Pilot wird in diesem Jahr wieder am Start stehen. Sein Landsmann Cedric Soubeyras wurde im vergangenen Jahr 'König von Dortmund'. Der Franzose brach sich aber beim Auftakt zur Supercross-WM in Kanada die Hüfte und wird für den Rest der SX-Saison ausfallen. Damit avanciert ein anderer Protagonist zu Arandas größtem Herausforderer: Maxime Desprey. Der vier Jahre jüngere Franzose gewann im letzten Jahr souverän beide Abende der SX2 und wurde Gesamtsieger des ADAC SX Cups. Jetzt wechselte er in die SX, um Aranda herauszufordern.

In Stuttgart wird auch der MX2 Weltmeister von 2014, Jordi Tixier, am Startgatter stehen. Im vergangenen Jahr wurde der Franzose 'König von Dortmund'. Mit Thomas Ramette, Charles Lefrancois, Julien Lebeau und Boris Maillard haben sich ein weiterer Hochkaräter aus Frankreich angemeldet.

Mit Mitchell Harrison, Marshal Weltin, Jeremy Hand, und Devin Simonsen sind in Stuttgart auch erfolgshungrige US-Piloten am Start. Aus deutscher Sicht richten sich alle Augen auf Maximilian Spies. Der 20-jährige tritt erstmals im Supercross an.

Nach dem Wechsel von Maxime Desprey in die SX1 wird die SX2-Klasse neu gemischt. Große Chancen auf die vorderen Plätze haben auch hier die französischen Fahrer wie Calvin Fonvielle, der im Vorjahr hinter Desprey Gesamtzweiter in Stuttgart und im SX-Cup wurde. Auch Brice Maylin, der vor zwei Jahren Gesamtvierter wurde, ist ein heißer Anwärter auf den Prinzentitel. Bei seinem Deutschland-Debüt 2023 zeigte der US-Boy Brandon Ray am Freitag mit seinem dritten Platz eine starke Leistung, verpasste jedoch am zweiten Abend das Finale. In diesem Jahr kommt Preston Boespflug aus den USA erstmals zu einem deutschen Supercross. Als 15. der 250er East-Coast US-SX-Meisterschaft hat auch er bereits Erfolge vorzuweisen.

Die Hoffnungen der deutschen Fans richten sich auf die Lokalmatadore Paul Haberland, Paul Bloy und Nico Koch.

Mit der Eintrittskarte können ab drei Stunden vor Hallenöffnung und nach Veranstaltungsende alle Verkehrsmittel 2. Klasse im VVS-Gebiet Stuttgart kostenfrei genutzt werden. Für auswärtige Fans empfiehlt der ADAC Württemberg die P&R Parkplätze zu nutzen und dann auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Mit der neuen Plattform 'ADAC Pendlernetz – powered by twogo' lassen sich Mitfahrgelegenheiten finden.

Die Rennen werden auf der Streaming-Plattform Spyty an beiden Tagen in voller Länge übertragen. Die Tickets zum Livestream unter www.spyty.com sind für 8,90 Euro pro Tag oder als Kombiticket für beide Tage für 14,90 Euro erhältlich.