Brice Maylin (Yamaha) gewinnt SX2 am Samstag

Brice Maylin (Meyer Racing Yamaha) gewann das Freitags-SX2-Finale in Stuttgart vor den beiden Amerikanern Preston Boespflug (Kawasaki) und Izaih Clark (Honda). Die deutschen Fahrer verpassten das Podium nur knapp.

US-Boy Preston Boespflug (Kawasaki) zog den Holeshot zum SX2-Freitags-Finale in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle, doch der französische Meyer Racing Yamaha Pilot Brice Maylin ließ sich nicht abschütteln und ging in der 5. Runde an Boespflug vorbei in Führung. Hinter dem Amerikaner Izaih Clark (Honda) kämpften bereits die beiden deutschen Piloten, Nico Koch (KTM) und Paul Haberland (Honda), und setzten den Amerikaner in den letzten Runden mächtig unter Druck.

In der vorletzten Runde war Nico Koch am Hinterrad von Clark und stach in einer Linkskehre innen hinein, doch der Amerikaner parierte den Blockpass und rettete seinen dritten Platz über die Ziellinie. Koch wurde Vierter, Haberland Fünfter. Die anderen deutschen Piloten verfehlten den Einzug ins Finale.

«Ich war im Waschbrett schneller als Clark», erklärte Koch nach dem Rennen. «Nach dem Waschbrett war meine einzige Chance, aber das hat leider nicht gereicht. Beinahe wäre ich noch zu Boden gegangen.»

Ergebnis SX2, Freitag:



1. Brice Maylin (F), Yamaha

2. Preston Boespflug (USA), Kawasaki

3. Izaih Clark (USA), Honda

4. Nico Koch (D), KTM

5. Paul Haberland (D), Honda

6. Calvin Fonvielle (F), KTM

7. Taylor Reid (AUS), Kawasaki

8. Mickael Lamarque (F), Triumph

9. Jace Kessler (USA), Husqvarna

10. Clement Briatte (F), KTM