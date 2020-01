Supercross-WM

Vorschau: Anaheim live mit Ken Roczen (Honda)

Bereits an diesem Wochenende findet im Angel Stadium von Anaheim die traditionelle Eröffnung der Supercross-WM statt. Der deutsche HRC-Star Ken Roczen absolvierte am Pressetag bereits einige Runden.

An diesem Samstag beginnt im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien) die Supercross-WM 2020, die über insgesamt 17 Runden ausgetragen wird.

Die Wetterprognosen für das Wochenende sind bei Temperaturen um 22 Grad (tagsüber) recht gut. Am Abend sollen die Temperaturen in den einstelligen Bereich sinken. In diesem Jahr soll es laut Wetterprognose trocken bleiben.

SPEEDWEEK.com wird natürlich wieder zeitnah von den Rennen berichten und besonderes Augenmerk auf Ken Roczen legen, der am gestrigen Pressetag im Angel Stadium bereits einige Runden absolvierte.

So können Sie die Supercross-WM verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan Anaheim (MEZ)

Samstag:

Samstag 21:00 - 01:30: Trainings-Sessions

Sonntag, 5.1.2020:

Vorläufe:

04:06: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

04:19: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

04:33: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

04:48: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying:

05:16: 250SX (5 Min. + 1 Runde)

05:29: 450SX (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

05:50: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

06:29: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)