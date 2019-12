Supercross-WM

Max Anstie (Suzuki) erneut verletzt

Den Auftakt der Supercross-WM in Anaheim wird Max Anstie verpassen, da eine ältere Verletzung am Fußgelenk umgehend operiert werden muss. Der Brite wird voraussichtlich erst in der zweiten Saisonhälfte zurückkehren.

Max Anstie, der vor wenigen Wochen in die USA wechselte, um dort die Supercross-WM sowie die US Nationals zu absolvieren, hat kurz vor Weihnachten erneut einen schweren Rückschlag erlitten. Es handelt sich um eine frühere Verletzung des Fußgelenks, die einen umgehenden operativen Eingriff erfordert. Der Brite wird damit die Eröffnung der Supercross-WM verpassen, die bereits am 4. Januar 2020 in Anaheim beginnt.

Max Anstie ging bei seinem letzten WM-Auftritt in Lommel (Belgien) von der Pole-Position ins Rennen, stürzte nach dem Start zum ersten Lauf heftig und zog sich dabei einen lebensbedrohlichen Pneumothorax zu. Mit dieser schweren Verletzung und nur noch einem funktionierenden Lungenflügel gewann er danach tatsächlich noch den zweiten Lauf! Erst beim nächsten WM-Lauf in Imola wurde die schwerwiegende Verletzung entdeckt und im Krankenhaus behandelt.

Wie sein neues Team, 'H.E.P. Motorsports Suzuki' mitteilte, wird Anstie in der zweiten Hälfte der Supercross-WM zurückkehren.