Supercross-WM

Suzuki JGR: 2020 mit Underdogs

Das gebeutelte Suzuki-Yoshimura-Team von Joe Gibbs Racing hat die Aufstellung für die Saison 2020 mit einigen Überraschungen bekanntgegeben: Einzig Alex Martin blieb.

Nach der Verletzungs-Misere mit Fahrern wie Justin Hill oder Weston Peick in den vergangenen Jahren und ohne einen potenten Hauptgeldgeber setzt das Team JGR Suzuki Yoshimura für 2020 auf neue Kräfte. Einzig Alex Martin ist bereits eine bekannte Größe im Team. Der 30-Jährige erreichte in der Lites-250-Klasse 2019 für JGR in der Ostküsten-Meisterschaft Rang 5.

Martin und Rückkehrer Jimmy Decotis sollen die Suzuki-Fahnen in der 250er-Klasse hochhalten. Decotis fuhr in der Supercross-Saison 2019 bei den Events in San Diego und Seattle auf das Podium. 2020 fährt er die Ostküsten-Meisterschaft und wird bei einzelnen Rennen auch auf der 450er zu sehen sein.

Das Gleiche gilt für Alex «A-Mart» Martin, der in der kommenden Saison erstmals auch 450er-Luft schnuppern soll und sonst regulär die Westküsten-Rennen bestreiten wird. Übrigens: Sein jüngerer Bruder Jeremy (26) startet nach mehr als einem Jahr Verletzungspause in der Lites-Serie wieder für das Team Geico Honda.

Neu im Team Suzuki von Teamboss Jerry Albrecht ist Joey Savatgy, der nach seinem ersten Kawasaki-450er-Jahr an der Seite von Eli Tomac trotz des begehrten Rookie-Titels im Supercross keinen Platz mehr bei den Grünen hat, weil dort Lites-Outdoor-Champion Adam Cianciarulo nachrückt.

Fix verpflichtet wurde nun auch der 27 Jahre alte gebürtige Schwede Fredrik Noren, der bereits 2019 als Ersatz ab Southwick in den Outdoor-Rennen antrat und solide Ergebnisse in den Top-10 einfuhr. Savatgy und Noren fahren die Supercross- und Outdoor-Serie auf den 450er-Bikes. Savatgy wird wegen einer Verletzung auf seiner Ozeanien-Tournee aber auf den Auftakt in Anaheim 1 im Angel Stadium Anfang Januar verzichten müssen.