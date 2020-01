Supercross-WM

Vorschau: Anaheim 2 mit Ken Roczen (Honda)

In Anaheim findet am Wochenende das erste Rennen des Jahres im 'triple crown'-Format statt. Ken Roczen (Honda) kann nach seinem Sieg mit gestärktem Selbstvertrauen antreten, aber Anaheim 2 weckt auch ungute Erinnerungen.

Im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien) findet am kommenden Wochenende der 3. Lauf der Supercross-WM statt. Ken Roczen, der den 2. WM-Lauf des Jahres in St. Louis souverän gewann, kann einerseits mit gestärktem Selbstvertrauen an den Start gehen. Andererseits ist Anaheim 2 genau jenes Rennen, bei dem er sich 2017 seine schwere Armverletzung zuzog, die beinahe sein Karriereende bedeutet hätte. Dazu kommt: Der dritte WM-Lauf wird als 'triple crown' ausgetragen, d.h. dreifaches Risiko durch 3 Starts und drei Rennen. Roczen selbst mag dieses Format nicht.

Das erste Finale wird ein extremer Sprint über 6 Minuten. Der Start hat eine noch höhere Bedeutung als sonst, denn eine Aufholjagd ist bei der Kürze des Rennens nahezu unmöglich. Das wissen natürlich alle Fahrer. Entsprechend hoch ist die Anspannung und das Gerangel in den ersten Streckenpassagen.

Das zweite Rennen geht über 10 Minuten. Das dritte und entscheidende Finale dauert schließlich 15 Minuten. Der Sieger wird aus der Summe aller drei Finalrennen ermittelt. Die Punktevergabe ist wie bei jedem normalen WM-Lauf.

Allen Piloten wird bei einem 'triple crown'-Event erheblich mehr abverlangt als sonst. Dreimal volle Konzentration, Sprints mit harten Zweikämpfen und letztendlich ist auch die notwendige Konstanz über drei Läufe gefragt.

Justin Barcia (Yamaha) konnte in St. Louis das 'redplate' des WM-Leaders trotz einer schweren Grippe verteidigen und geht mit einem Punktevorsprung von 6 Punkten vor HRC-Speerspitze Ken Roczen an den Start.

Es ist zu erwarten, dass Kawasaki-Star Eli Tomac, der in den ersten beiden Rennen der Saison schwächelte, in Anaheim nachlegt. Er hat sich bereits einen Rückstand von 14 Punkten eingehandelt und angekündigt, dass er sich im Training auf seine Starts konzentrieren will.

In der Lites-Klasse hatte Titelverteidiger Dylan Ferrandis in St. Louis Pech, als er in der ersten Runde unverschuldet zu Boden musste. Mit Top-Rundenzeiten kämpfte er sich von ganz hinten auf Platz 12 nach vorn und rangiert in der Gesamtwertung der Westküstenmeisterschaft auf P4.

Der Australier Jett Lawrence (GEICO Honda) gab beim letzten Rennen in St. Louis eine Kostprobe seines Talents und Könnens. Wird es dem 16-Jährigen in Anaheim erneut gelingen, die Konkurrenz an der Westküste aufzumischen?

Es bleibt in jedem Falle spannend. SPEEDWEEK.com berichtet wie immer zeitnah und ausführlich von den Rennen.

So können Sie die Supercross-WM in Anaheim verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan Anaheim 2 (MEZ):

Samstag, 18.1.2020

20:00 bis 20:58 - Freies Training

21:00 bis 00:55 - Qualifikationstraining

Sonntag, 19.1.2020

Last Chance Qualifying

01:10 - 250SX Last Chance Qualifying (4 Min plus eine Runde)

01:19 - 450SX Last Chance Qualifying (4 Min plus eine Runde)

Main Event #1

04:11 - 250SX Finale 1 (6 Min plus eine Runde)

04:29 - 450SX Finale 1 (8 Min plus eine Runde)

Main Event #2

05:11 - 250SX Finale 2 (10 Min plus eine Runde)

05:33 - 450SX Finale 2 (12 Min plus eine Runde)

Main Event #3

06:08 - 250SX Finale 3 (12 Min plus eine Runde)

06:34 - 450SX Finale 2 (15 Min plus eine Runde)

450SX-WM-Stand nach 2 von 16 Rennen:

1. Justin Barcia, 49

2. Ken Roczen, 43, (-6)

3. Adam Cianciarulo, 39, (-10)

4. Jason Anderson, 39, (-10)

5. Eli Tomac, 35, (-14)

6. Blake Baggett, 33, (-16)

7. Cooper Webb, 32, (-17)

8. Malcolm Stewart (USA), 31, (-18)

9. Justin Brayton, 30, (-19)

10. Zach Osborne, 27, (-22)

250SX-West Meisterschaftsstand nach 2 von 9 Rennen:

1. Justin Cooper, 49

2. Austin Forkner, 44, (-5)

3. Brandon Hartranft, 37, (-12)

4. Dylan Ferrandis, 34, (-15)

5. Alex Martin, 32, (-17)

6. Jett Lawrence, 32, (-17)