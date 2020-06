SX-Leader Eli Tomac (Kawasaki): «Muss mich steigern»

Die Supercross-WM 2020 bleibt auch nach ihrem Neustart spannend. Trotz eines souveränen Sieges weiß Kawasaki-Ass Eli Tomac, dass der Titelgewinn noch weit entfernt ist.

In der Supercross-WM 2020 geht es von nun an Schlag auf Schlag. Jeweils am Sonntag und Mittwoch werden die letzten sieben Rennen durchgeführt, alle in Salt Lake City. Auftakt der englischen Wochen war am gestrigen Pfingstsonntag.

Seit Saisonbeginn liefern sich Eli Tomac (Kawasaki) und Ken Roczen (Honda) einen spannenden Schlagabtausch um die WM-Führung. Vor Salt Lake City führte der 27-jährige Tomac mit nur drei Punkten auf den Deutschen.

Die zweimonatige Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie machte dem Kawasaki-Piloten weniger aus!

Tomac und Roczen gewann jeweils ihre Vorläufe, im Hauptrennen siegte aber der US-Amerikaner souverän. Tomac strahlte nach der langen Pause insgesamt viel Selbstvertrauen aus, fuhr den ganzen Tag über kontrolliert und beging nur wenige Fehler.

«Es ist so cool, wieder hier in Salt Lake City Rennen zu fahren. Insgesamt war es ein großartiger Tag», sagte Tomac zufrieden. «Die Strecke wurde am Ende ziemlich rutschig, sehr staubig und es war schwierig, Traktion zu finden. Schon recht früh wurde ich langsamer. Beim nächsten Mal werde ich mich steigern müssen, vor allem wenn meine Gegner nachlegen.»

Honda-Star Roczen wurde Dritter und liegt immer noch nur acht Punkte hinter dem Kawasaki-Piloten. Das nächste Rennen findet bereits am Mittwoch statt.