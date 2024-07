Haiden Deegan (Yamaha) siegt in Washougal

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) den 8. Lauf der US Nationals in Washougal punktgleich mit Tom Vialle (KTM). Der Franzose verbesserte sich auf Tabellenplatz 2.

8. Lauf der US Nationals der 250er Klasse in Washougal: Der französische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Tom Vialle gewann den Start zum ersten Lauf, wurde aber von Anfang an von Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) attackiert. Deegan beging einen Fehler, stürzte und konnte danach die Lücke zum Franzosen nicht mehr schließen. Vialle gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 11,4 Sekunden vor Deegan, Shimoda und DiFrancesco. Für Vialle war es der zweite Laufsieg der Saison nach seinem Erfolg in Hangtown.

Nach dem Start zum zweiten Lauf lag Vialle erneut vorne, doch diesmal blieb Deegan auf seinem Bike sitzen, folgte Vialle mit enorm hohem Kurvenspeed und weiten Sprüngen und ging in der 6. Runde in Führung. Danach konnte 'Dangerboy' Deegan eine Lücke herausfahren und das Rennen mit einem Vorsprung von 14,1 Sekunden gegenüber Vialle gewinnen. Am Ende lagen Deegan und Vialle punktgleich in der Tageswertung, Tiebreaker zugunsten von Deegan war sein besserer zweiter Lauf.

Chance Hymas (Honda), der sich vor einer Woche in Millville bei dem Startcrash mit Haiden Deegan eine Beinverletzung zugezogen hatte, konnte in Washougal auf den Rängen 8 und 12 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Im zweiten Lauf warf ihn dann auch noch ein Sturz noch weiter zurück. Auch Max Anstie (Yamaha), der den ersten Lauf auf Rang 5 beendet hatte, stürzte im zweiten Lauf und musste das Rennen an der Box aufgeben.

Mit seinem 1-2-Ergebnis stand Tom Vialle am Ende zusammen mit Jo Shimoda (Honda) auf dem Podium und verbesserte sich in der Tabelle von Platz 3 auf Rang 2, während Lokalmatador Levi Kitchen (Kawasaki) nach schlechtem Start und am Ende mit Gesamtrang 6 auf den dritten Tabellenrang zurückfiel.

Die Piloten gehen nun in eine zweiwöchige Pause, bevor die US Nationals am 10. August in Unadilla mit dem 9. Lauf fortgesetzt werden.

US Nationals Washougal 250:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 2-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 1-2

3. Jo Shimoda (J), Honda, 3-3

4. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 4-6

5. Pierce Brown (USA), GASGAS, 6-5

6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 12-4

7. Joey Savatgy (USA), Triumph, 9-7

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 7-9

9. Chance Hymas (USA), Honda, 8-12

10. Jett Reynolds (USA), Yamaha, 13-10

11. Julien Beaumer (USA), KTM, 16-8

12. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 10-15

13. Max Anstie (GB), Yamaha, 5-38 (DNF)

14. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 17-11

15. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 15-13

16. Jordon Smith (USA), Yamaha, 11-17

…

19. Jorgen Matthias Talviku (EST), KTM, 21-16

…

25. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 25-22

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 361 Punkte

2. Tom Vialle (F), KTM, 307, (-54)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 291, (-70)

4. Chance Hymas (USA), Honda, 275, (-86)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 271, (-90)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 233, (-128)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 195 (-166)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 187, (-174)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 181, (-180)

10. Jordon Smith (USA), Yamaha, 165, (-196)