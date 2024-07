Chase Sexton (KTM) dominiert in Washougal

Mit einem weiteren Doppelsieg gewann Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chase Sexton den 8. Lauf der US Nationals in Washougal vor seinem KTM-Teamkollegen Aaron Plessinger und Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson.

8. Lauf der US Nationals in Washougal im US Bundesstaat Washington: Red-Bull-KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Justin Cooper (Yamaha) und Hunter Lawrence (Honda). Der in der Meisterschaft führende Chase Sexton (KTM) startete im Bereich der Top-5, orientierte sich schnell nach vorne, rutschte aber über das Vorderrad weg und kippte kurz um, was ihn weiter zurück warf. Aaron Plessinger (KTM) führte das Rennen 13 Runden lang an. Sexton kämpfte sich nach seinem Fehler zu Rennbeginn zunächst an Ferrandis vorbei und schloss danach die Lücke zu Hunter Lawrence (Honda). Lawrence stürzte jedoch und fiel von Platz 2 auf Rang 5 zurück. In den folgenden Runden schloss Sexton die Lücke zu Leader Plessinger und ging in Runde 14 in Führung. Der Tabellenführer gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden vor Plessinger, Cooper, Anderson und Lawrence.

Den Start zum zweiten Lauf gewann Justin Cooper und der Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer rangierte zu Beginn des Rennens im Bereich der Top 3 hinter Jason Anderson (Kawasaki) und Hunter Lawrence (Honda), doch ein Sturz warf Cooper wieder ins Mittelfeld zurück, wodurch er seine bis dahin intakten Podiumschancen wegwarf. Cooper betrieb danach Schadensbegrenzung und fuhr im Rennen noch auf den 7. Platz nach vorne. Mit einem 3-7-Ergebnis wurde der Star-Racing-Yamaha-Pilot Fünfter der Gesamtwertung und verteidigte damit den dritten Tabellenrang.

Chase Sexton war im zweiten Lauf im Bereich der Top-4 gestartet, profitierte in der Anfangsphase von Coopers Crash und setzte sich nach 4 Runden gegen Hunter Lawrence durch. Nach der Hälfte des zweiten Laufs hatte er die Lücke zum führenden Jason Anderson geschlossen, verlor keine Zeit und nutzte die Außenlinien, um die Führung zu übernehmen. Danach kontrollierte der Tabellenführer das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 13 Sekunden vor Jason Anderson und Aaron Plessinger. Mit Sexton und Plessinger auf den Plätzen 1 und 2 der Gesamtwertung erntete das Red-Bull-KTM-Werksteam in Washougal einen weiteren Doppelsieg.

Mit seinem Sieg in Washougal setzte sich Chase Sexton an der Tabellenspitze weiter ab und vergrößerte damit seinen Vorsprung nach 8 von 11 Events von 13 auf 28 Punkte.

Die US Nationals gehen nun in eine zweiwöchige Pause, bevor es am 10. August in Unadilla in die 9. Meisterschaftsrunde geht.

US Nationals 450 Washougal:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-3

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-2

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 5-4

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-7

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 6-5

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 10-6

8. Freddie Noren (S), Kawasaki, 8-8

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 7-12

10. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 11-9

11. Harri Kullas (EST), KTM, 13-10

…

16. Dean Wilson (GB), Honda, 16-17

...

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 8 von 11:



1. Chase Sexton (USA) KTM, 360 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 332, (-28)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 284, (-76)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 281, (-79)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 261, (-99)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 237, (-123)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 213, (-147)

8. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-150)

9. Christian Craig (USA), Husqvarna, 161, (-199)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-212)