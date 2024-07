Ken Roczen (Suzuki): Start in Unadilla möglich

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen erwägt einen Start zum 10. Lauf der US Nationals in Unadilla am 10. August. Bei diesem Rennen werden auch Eli Tomac und Cooper Webb erwartet.

H.E.P Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen hat in den letzten Wochen mit dem Aufbautraining begonnen, nachdem er sich im April dieses Jahres beim Supercross-Finale von Nashville mehrere Brüche im Bein zugezogen hatte. Zwischenzeitlich hat Roczen auch wieder mit dem Fahrtraining begonnen und überlegt, ob er am 10. August in Uddevalla zum 10. Meisterschaftslauf der US Nationals antreten will.

Obwohl sich Roczen ausschließlich auf den Supercross-Bereich fokussiert, wäre das Rennen in Unadilla eine gute Möglichkeit zur Vorbereitung auf die im September beginnenden SMX-Playoffs, an denen der Deutsche in jedem Falle teilnehmen will. Punkte benötigt er dafür zwar keine, denn er ist nach seinem Supercross-Sieg in Glendale automatisch für die Playoff-Runden qualifiziert. Doch Unadilla ist in mehrfacher Hinsicht interessant, denn dort werden auch die beiden Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac und Cooper Webb nach ihrer Verletzungspause zurück erwartet. Auch Jett Lawrence könnte in Unadilla eventuell wieder mit von der Partie sein.

Das Rennen wäre also die perfekte Gelegenheit zur Standortbestimmung nach der langen Verletzungspause. Die Streckencharakteristik der 3 Playoff Finals ist eine Kombination aus Supercross und Motocross.