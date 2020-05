Salt Lake City: Teams im Stadion eingetroffen

Trotz der chaotischen Zustände nach den Ausschreitungen der letzten Nacht und der daraufhin verhängten Ausgangssperre, sind die Teams im Rice-Eccles Stadium eingetroffen. Der 11. Lauf der Supercross-WM kann beginnen

Nach der Verhängung der Ausgangssperre, die bis Montag verhängt wurde, konnten die Teams heute morgen das Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City nur mit Sondergenehmigung erreichen. KTM Motorsportdirektor Pit Beirer, der die Situation vor Ort verfolgt, äußerte sich gegenüber SPEEDWEEK.com, dass die Teams in den frühen Morgenstunden im Stadion eingetroffen sind (Zeitverschiebung beträgt 8 Stunden). Die Rennen sollen nun wie geplant gestartet werden.

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City *)

15:00 - Streckenbesichtigung

16:00 - 250SX Freies Training Gruppe B

16:15 - 250SX Freies Training Gruppe A

16:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

16:45 - 450SX Freies Training Gruppe B

Zeittraining:

17:05 - 250SX Zeittraining Gruppe B

17:20 - 250SX Zeittraining Gruppe A

17:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

17:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

18:35 - 250SX Zeittraining Gruppe B

18:50 - 250SX Zeittraining Gruppe A

19:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

19:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B

Vorläufe 250 East:

21:04 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

21:18 - 250SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer 250 East:

21:47 - 250SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Vorläufe SX WM:

22:04 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

22:18 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer SX WM:

22:47 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Finalrennen:

23:03 - 250SX Finale (15 Min. + 1 Runde)

23:31 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr