Zeitplan Supercross-WM-Lauf 14

In Salt Lake City geht es in WM-Runge 14

In der Nacht zum Donnerstag geht die Supercross-WM in ihre 14. Runde. Ken Roczen (Honda) muss jetzt WM-Rang 2 gegen Cooper Webb (Red Bull KTM) verteidigen, der fünfmal in Folge am Podium stand.

Die Regenschauer in Salt Lake City haben sich verzogen. Am Mittwoch scheint in Utah die Sonne. Die Finalrennen finden in den frühen Abendstunden Ortszeit statt, in Europa mitten in der Nacht. Für HRC-Werksfahrer Ken Roczen geht es jetzt darum, WM-Rang 2 abzusichern, denn Cooper Webb liegt nur 6 Punkte hinter dem Deutschen.

In der Litesklasse werden die Piloten von der Westküste antreten - mit Dylan Ferrandis als Führenden in der Gesamtwertung. Hunter und Jett Lawrence sowie auch Christian Craig werden nach ihren Verletzungen wieder am Startgatter stehen.

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City 2 verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream von www.supercrosslive.tv



Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City 4*)

Mittwoch, 10. Juni 2020

19:00 - Streckenbesichtigung

20:00 - 250SX Freies Training Gruppe B

20:15 - 250SX Freies Training Gruppe A

20:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

20:45 - 450SX Freies Training Gruppe B



Zeittraining:

21:05 - 250SX Zeittraining Gruppe B

21:20 - 250SX Zeittraining Gruppe A

21:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

21:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

22:35 - 250SX Zeittraining Gruppe B

22:50 - 250SX Zeittraining Gruppe A

23:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

23:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B



Donnerstag, 11. Juni 2020

Vorläufe:

01:05 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

01:19 - 250SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)



01:34 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

01:48 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)



Montag, 8. Juni 2020

Last Chance Qualifyer:

02:11 - 250SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

02:24 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)



Finalrennen:

02:51 - 250SX Finale (15 Min. + 1 Runde)

03:29 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 301

2. Ken Roczen, 275, (-26)

3. Cooper Webb, 269, (-32)

4. Justin Barcia, 239, (-62)

5. Jason Anderson, 229, (-72)

6. Malcolm Stewart, 198, (-103)

7. Dean Wilson, 176, (-125)

8. Justin Brayton, 173, (-128)

9. Justin Hill, 169, (-132)

10. Zach Osborne, 163, (-138)

US Lites West, Stand nach 6 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 135

2. Justin Cooper, 128 (-7)

3. Austin Forkner, 122 (-13)

4. Brandon Hartranft, 110, (-25)

5. Alex Martin, 98, (-27)